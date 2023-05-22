李東憲：跟著五星紅旗走 感受到背靠祖國的安全感

長居大陸的台南跆拳道選手李東憲，日前赴韓國參加國際賽事奪得銅牌卻高舉五星旗引發爭議。他在事後接受大陸《海峽導報》專訪時透露，他已經不是第一次在國際賽事上舉五星紅旗，這對他來說「稀鬆平常」。李東憲甚至說，「能跟著五星紅旗走，感受到背靠祖國的安全感與榮譽感。」

據報導，李東憲自述他出生台南，2012年因商務來到大陸，2020年「回大陸」後，2021年在廈門創業。對於舉五星旗一事，他說，「我自己的立場，因為我們是做兩岸交流，一直認為兩岸是一家，同文同種，根脈也是一樣的。」

李東憲自曝，他參賽舉五星紅旗這個事情是「一直在做的」。他首次舉五星紅旗是2017年在馬來西亞，當時與大陸組團參賽的朋友們一起拍大合照。第二、三次是自備五星紅旗，2018年在日本，2019年在海南參賽是疫情前最後一次比賽。

李東憲說，「所以舉旗這個事情，對我來說就是個稀鬆平常的事情。」

《海峽導報》並報導，在本次韓國亞太大師運動會中，「經由李東憲、中國大陸跆拳道代表團長李超先生與亞州跆拳道聯合會中國籍委員韓冰的努力溝通爭取下，中國台灣選手首次與中國大陸與中國香港選手共同進場。李東憲說，這次的國際運動會進場，能跟著五星紅旗走，感受到背靠祖國的安全感與榮譽感。」

李東憲在專訪中並分享自己如何從「出身台南深綠家庭卻心向祖國大陸」的轉變。李東憲表示，他大學認識一些近代史後，認為台灣歷史有些偏頗，到大陸後見證大陸的執行力和速度，台灣政黨卻一直內鬥，沒有用心為百姓做建設，「讓我更堅定我自己信仰的一件事，只有中國大陸可以為人類、為人民，可以做到很大的貢獻。」

李東憲強調，他的立場是堅定的，想為為兩岸體育交流做一些事，初心是希望兩岸和平統一，民進黨當局若藉此大做文章，也許是他們需要一個靶子，他剛好成為靶子。

綜合大陸媒體報導，李東憲舉五星旗的消息除了獲得大陸網友一片稱讚，還挖出其祖父李清吉是台南竹頭崎玉山村的「抗日英雄」。有大陸網友則呼籲他，「不要回台灣了」。