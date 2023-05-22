全球首台氫電混合動力 人工智能運輸機器人亮相

在第七屆世界智能大會上，天津港集團20日發布了其自主研發製造的全球首台氫電混合動力人工智能運輸機器人（ART）。據介紹，這是電動人工智能運輸機器人於2021年下線以來，天津港在港口自動駕駛領域推出的又一新產品，將持續鞏固其領跑全球智慧港口建設的優勢地位。

中新社報導，據介紹，此次發布的氫電混合動力人工智能運輸機器人長15公尺，寬2.9公尺，載重平面距地面1.5公尺，整備質量23噸，最大載重65噸，最高時速35千米。其採用186千瓦時電池，同時裝配5個140升的氫氣罐，利用雷射雷達、攝影鏡頭、組合導航等多傳感器融合，並依託5G、北斗導航技術，無需藉助任何標記物，即可實現自動駕駛。

氫電混合動力人工智能運輸機器人的設計貫徹模塊化、三維化、輕量化的理念，除延續了以往電動人工智能運輸機器人的優勢外，通過氫燃料發動機進一步增加續航，運行時長可達13小時，較電動人工智能運輸機器人提升25%以上。