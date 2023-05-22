後疫情文旅 專家：轉型綠色低碳

後疫情時代，文旅行業如何打開發展新局面？19日，在雲南騰衝舉行的「5‧19中國旅遊日」旅遊高質量發展論壇中，業界及學界代表人士給出他們的答案：推動文旅業向綠色低碳轉型，實現高質量發展。

中新社報導，此前受疫情影響，文旅行業遭遇重創。2023年以來，隨著疫情防控政策不斷優化調整，大陸文旅市場迎來強勁復甦。據文化和旅遊部數據中心數據，今年五一假期，大陸國內旅遊出遊合計2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%；實現國內旅遊收入1480.56億元人民幣，同比增長128.90%，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66%。民眾對旅遊的需求更勝疫前，也出現諸多新變化。

百度營銷內容營銷負責人馬寶雲介紹，「2023行業復甦白皮書─百度搜索大數據洞察」顯示，消費者對高端酒店、特色民宿需求大幅提升；今年1月小眾景區搜索同比增長186%；4月夜市、大集搜索同比分別增長29%、10%。

中青旅研究院副院長葛磊稱，作為全球旅遊業發展最成熟的國家之一，瑞士國家旅遊局曾指出，疫後人們渴望的是更加精美的、小眾的、可持續的、親近自然的、綠色的小團隊旅行。

「放眼大陸，多省份在綠色、低碳、可持續發展的道路上已有探索。」葛磊稱，甘肅省在甘南打造的無垃圾草原示範區取得顯著成效；近期在大陸網上爆火的淄博，多年前就鼓勵燒烤集約經營、避免擾民，推廣無煙烤爐，用高壓靜電阻斷大氣汙染；創立於雲南香格里拉、被譽為中國最好的小酒店品牌之一的松贊集團已著手打造大陸首個零碳酒店，推動國內酒店國際化、高質量發展。