京城胡同裡 劇場文化消費興盛

夜幕四合，京城胡同劇場裡燈光閃爍，話劇、歌舞劇、沉浸式戲劇、即興喜劇輪番登場，觀者意興盎然。77劇場、南陽．共用際、大華城市表演藝術中心、鼓樓西劇場……，老城胡同裡，小而精、小而美的小劇場越來越多。

東四北大街西側，南陽胡同裡，藏著一個集劇場、排練廳、咖啡廳等為一體的文創空間─南陽·共用際。周五傍晚，一場即興喜劇上演。

「薑薑薑薑」擬人演繹三塊生薑想早日被人類吃掉的突圍計畫，「戀愛執照」即興放大戀愛細節，「懷民亦未寢」腦洞大開解構經典……，三、五分鐘一個小品，笑點密集、包袱頻出，現場爆笑陣陣、掌聲雷動，氣氛熱烈，儼然綜藝現場。

飄著香氣的羊湯館、霓虹閃爍的歌舞廳、昏暗幽閉的審訊室……，在77劇場全景沉浸戲劇「大真探趙趕鵝」中，觀眾們穿越回1998年北京的南槐樹街胡同，化身老街坊，與近在咫尺表演的演員們一起互動。

晚上九點半，位於東單東北角的大華城市表演藝術中心，話劇「我是哪一個」剛剛散場。走出劇場，導演、演員等轉身走進西總布胡同深處的靜吧，點一杯酒、來點簡餐，複盤一下當晚的表演。

話劇「非常懸疑」散場後，觀眾們意猶未盡，位於鼓樓西劇場裡的柒咖啡滿座了，檸檬、蘇打水、果汁、紅茶混搭而成的「非常懸疑」同款特調—檸爆紅茶，色澤純黑，口感上保留了檸檬的尖銳。小酌幾口，觀眾讚不絕口，『很鋒利，像一把刀子，和「非常懸疑」的感覺一脈相承。』

從劇場開始，在深夜食堂結束，慰藉了精神、滿足了味蕾，這樣的文化消費，正在京城胡同裡悄然興盛。