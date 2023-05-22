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上海求才 打造青年發展型城市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海正在建設國際經濟、金融、航運、貿易和科創中心。圖為長三角國際應急減災和救援博覽會在上海舉行。（中新社）
上海正在建設國際經濟、金融、航運、貿易和科創中心。圖為長三角國際應急減災和救援博覽會在上海舉行。（中新社）

上海建設高水平人才高地擁有很好的基礎和優勢。」上海市委組織部常務副部長、上海市委人才辦常務副主任曹遠峰20日在第四屆上海創新創業青年50人論壇上介紹，目前，上海人才資源總量已達到675萬人。

中新社報導，當前，上海正在建設國際經濟、金融、航運、貿易和科創中心，正在打造青年發展型城市，對於青年人才求賢若渴。

曹遠峰說，近年來，上海重點優化人才落戶政策，包括優化大學應屆畢業生直接落戶政策，優化青年人才直接落戶政策等，從而進一步提高對青年人才的開放度和集聚度。 　　

除了人才基礎的國際化，上海還聚焦人才基礎的高端化、制度化、市場化。 　

據曹遠峰介紹，上海集聚高端人才數量位居中國大陸第一。在制度化上，上海制定12條專門政策，通過政策突破引領人才體制機制創新；在市場化上，上海堅持發揮市場在人才資源配置當中的決定性作用，實現人才配置最優化、人才價值的最大化。

青年和城市如何彼此成就？上海市科學技術委員會主任駱大進表示，人才有其成長規律，通過多年探索，上海已經搭建了一個符合人才成長規律的人才計劃體系：從面向32歲以下人才的揚帆計劃，到針對35歲以下傑出青年的啟明星計劃，以及更多的人才計劃。　　

「上海要實現城市創新發展，就要為青年人才提供更大的舞台和更強的助力。」曹遠峰表示，上海向有夢想的青年朋友發出誠摯邀請，歡迎大家相聚上海。 　　

上海不斷厚植創新創業的沃土。上海市經濟和信息化委員會副主任張宏韜介紹，上海正全力打造以實體經濟為基礎的現代化產業體系，除了布局3+6的新型產業體系，還布局了元宇宙、綠色低碳、數位經濟、智能終端四大新賽道，以及未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料五大未來產業集群，將建設15個左右未來產業先導區，開放眾多新賽道應用場景，讓人才找到創新創業落腳點。

上海 青年 實體經濟

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