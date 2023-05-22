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陸首台大型衝擊式水電轉輪 下線

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
150兆瓦級大型衝擊式水電轉輪，在四川德陽成功下線。圖／本報四川德陽傳真
150兆瓦級大型衝擊式水電轉輪，在四川德陽成功下線。圖／本報四川德陽傳真

5月16日，單機最大功率150兆瓦級大型衝擊式水電轉輪，在四川德陽成功下線。該衝擊式轉輪由東方電氣集團東方電機有限公司自主研製，實現了大陸高水頭大容量衝擊式水電機組關鍵核心技術的自產化新突破。

和三峽工程、金沙江下游梯級電站的巨型混流式水電機組相比，高水頭大容量衝擊式水電機組的挑戰更大，對材料、結構要求更高。

大陸現有高水頭衝擊式水電技術為國外進口，為彌補差距，大陸在四川省雅安市田灣河流域梯級電站啟動水鬥式轉輪自產化研究。

2021年5月，東方電氣與有關方面簽訂研究合作協議；當年12月，東方電氣完成150兆瓦級大型衝擊式轉輪驗證試驗。2022年11月，該衝擊式轉輪水力模型通過驗收。

值得一提的是，150兆瓦級大型衝擊式轉輪生產製造，創新應用了機器人電弧增材製造技術（3D列印），開創了行業先例，突破了轉輪鍛件製造難題，實現了遠端操控與多機器人無人值守作業，實現定制化設計和製造的「近凈成形」。

未來，東方電氣還將攜手大陸能源企業，共同推進500兆瓦衝擊式水電機組工程示範應用，接續開展更高指標的高水頭大容量衝擊式水電機組研製。

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