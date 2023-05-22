兩岸微流行／上海建設生態商務區

位於上海中心城區、國際靜安生態商務區建設重要區域——靜安大寧功能區未來將呈現怎樣景象？據日前發布的「全力建設國際靜安生態商務區的大寧功能區最新發展規畫」，該區將打造「一個核心、兩個產業集聚圈、一條商業集聚帶」，實現四個融合。

綜合陸媒報導，一個核心，是以大寧公園為核心，打造全域中央公園式CBD；兩個產業集聚圈，數字（數位）安全及文創產業集聚圈和智慧健康產業集聚圈；一條商業集聚帶，即發揮好大寧音樂廣場、上海久光中心、大寧國際商業廣場、靜安大融城經濟帶動作用，讓消費活力成為功能區經濟高質量發展的助推器，讓完善的商業配套服務成為吸引企業入駐的磁石。

四個融合是指推動產業與區域發展的產園融合、產投融合、產教融合、產城融合，促進區域內生產空間、生活空間和生態空間整合協調。

靜安大寧功能區坐落上海市中心城區，面積十點九二平方公里。大寧公園是上海中心城區最大的生態景觀公園，優美環境、自然舒適被稱為城市綠洲，周邊產業商業集群圍繞。未來，大寧功能區將進一步發揮功能區公園生態、交通便捷、配套齊全、服務優質的四大特色優勢。

據了解，大寧功能區已雲集科創企業二一六家。以數位化安全、智慧健康等為核心的科創產業，已逐步成為該功能區的主導產業。