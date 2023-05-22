快訊

中國大陸和巴基斯坦帶頭反對 台灣確定被WHA拒於門外

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸微流行／上海建設生態商務區

聯合報／ 記者羅印冲
上海靜安大寧功能區坐落市中心城區。（中新社）
上海靜安大寧功能區坐落市中心城區。（中新社）

位於上海中心城區、國際靜安生態商務區建設重要區域——靜安大寧功能區未來將呈現怎樣景象？據日前發布的「全力建設國際靜安生態商務區的大寧功能區最新發展規畫」，該區將打造「一個核心、兩個產業集聚圈、一條商業集聚帶」，實現四個融合。

綜合陸媒報導，一個核心，是以大寧公園為核心，打造全域中央公園式CBD；兩個產業集聚圈，數字（數位）安全及文創產業集聚圈和智慧健康產業集聚圈；一條商業集聚帶，即發揮好大寧音樂廣場、上海久光中心、大寧國際商業廣場、靜安大融城經濟帶動作用，讓消費活力成為功能區經濟高質量發展的助推器，讓完善的商業配套服務成為吸引企業入駐的磁石。

四個融合是指推動產業與區域發展的產園融合、產投融合、產教融合、產城融合，促進區域內生產空間、生活空間和生態空間整合協調。

靜安大寧功能區坐落上海市中心城區，面積十點九二平方公里。大寧公園是上海中心城區最大的生態景觀公園，優美環境、自然舒適被稱為城市綠洲，周邊產業商業集群圍繞。未來，大寧功能區將進一步發揮功能區公園生態、交通便捷、配套齊全、服務優質的四大特色優勢。

據了解，大寧功能區已雲集科創企業二一六家。以數位化安全、智慧健康等為核心的科創產業，已逐步成為該功能區的主導產業。

生態 上海 文創產業

延伸閱讀

獨／王振復家有天才兒 他也跳級考上碩士成林心如學弟

上海市邀親赴雙城論壇 北市府：蔣萬安研議中

雙城論壇續辦 上海市已邀請市長蔣萬安出訪

上海信息消費開幕 擬發億元補貼

相關新聞

封殺美光後 陸外交部：中國市場歡迎遵守法規的企業

中國大陸21日以國安為由，宣布對美國半導體企業美光採取限制購買措施。大陸外交部發言人毛寧22日在例行記者會上表示，有關審...

山西突公示「方艙選址 」被罵翻 官方致歉：工作不嚴謹

日前山西省忻州市政府，突發布方艙集中隔離場所建設項目選址公示牌，引發網友大罵是不是「又缺錢了？」、「疫情不是結束了」，質...

回應赴法投資傳聞 比亞迪：正評估在歐洲建廠的可能性

大陸電動車巨頭比亞迪將有新的出海動作。據法國回聲報報導，一名政府官員透露，比亞迪正與法國當局就建廠的可能性進行談判，對此...

美光遭中國禁售 券商：有利本土存儲芯片廠商發展

集微網消息，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）5月21日宣佈，經讅查，美國存儲芯片廠美光（Micron）的產品存在較嚴重網絡安全問題隱憂，要求中國境內關鍵信息基礎設施運營者應停止採購美光產品。國金電子

美光遭陸封殺 陸相關個股早盤大漲

針對大陸21日宣布禁止中國企業採購美光（Micron）產品，美國商務部批評有關做法毫無事實根據，並揚言將與盟友和合作夥伴...

美光遭大陸官方封殺 券商：有利本土存儲晶片廠商發展

大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）21日宣布，經審查，美國最大記憶體晶片廠美光（Micron）的產品存在較嚴重網路安全問...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦