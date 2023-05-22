大陸房企下市潮 警訊亮了

大陸上市房企*ST中天19日晚上收到深交所通知，計劃終止該公司股票上市交易。該公司是近期以來，繼「四川地產一哥」藍光在5月被終止上市後，第二家步入下市倒數計時的A股房企上市公司。券商中國報導，Wind統計顯示，當前被「戴帽」警示（指被掛上ST標籤）的A股房地產企業有12家。房企下市潮或將湧現。

深交所表示，中天金融公司股票在今年4月17日至18日期間，連續20個交易日每日收盤價均低於人民幣1元，觸及「面值下市」規定，所以決定終止該公司股票上市交易。

據了解，*ST中天在1978年成立，並於1994年在深交所主板上市，為大陸貴州省首家上市公司。公司實際控制人羅玉平一度是貴州的首富。且2020年曾進入《財富》中國前500強，堪稱貴州企業佼佼者。但受到2021年大陸地產景氣下行，該公司進入巨量虧損，債務壓力陡增，目前該公司也被債權人向法院申請重整。

除房企自身問題外，分析認為跟大陸股市新制也有關係。今年上路的全面註冊制正在加速A股上市公司的優勝劣汰，業績差的股票將被投資者拋售，股價連續跌停已非個別現象。

也因此，對出問題的房企而言，在融資困難、市場銷售不振及全面註冊制下的「1元面退」規則，正多方位危及他們上市地位。

面對眾多房企面臨下市危機，第一財經報導，IPG中國區首席經濟學家柏文喜認為，這些房企顯然已無力採取重組、回購等措施重振股價，短期內也無法通過恢復經營來提振市場信心，只能被動等待下市。

中國房地產報報導，薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊指出，無論上市還是未上市，中小型房地產企業和其他行業企業類似，都應主要以市場化方式解決經營不良問題，下市、被併購或資產重組皆正常。只要不引發系統性危機，今年這類企業的出清過程會比較快。

值得注意的是，大陸知名房企陽光城或將拉響下市警報，其在19日也連11個交易日跌停板，且股價降至每股人民幣0.78元，是第五個交易日股價在人民幣1元以下。陽光城在2020年銷售額一度突破人民幣2,000億元。是一家典型的高槓桿黑馬型房企，高成長性曾吸引了A股眾多投資者。