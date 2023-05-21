富士康員工縮水？富士康濟源廠：訂單充足 生產穩定

富士康河南濟源廠區行政負責人顏敏琦近期受訪指出，目前濟源廠區（生產）非常穩定，第三季到第四季訂單充足，也蓋了新廠區，專門迎接高峰期訂單。他也透露，目前富士康濟源廠區正進行產線製程調整，因為今年會有新產線，但不方便透露具體產線的特性，在秋季發布會後便能揭曉。

鴻海集團旗下富士康受到全球消費電子需求疲弱，加上產線可能外移印度，在陸廠區恐面臨挑戰。大陸河南省作為富士康最重要的蘋果手機生產基地，其在河南廠區一舉一動均受到矚目。

顏敏琦表示，濟源廠區主要做的是精密機構件，比如手機框框跟後蓋，然後再送到鄭州廠組裝。

他說，雖然這幾年手機銷量增長明顯放緩，但蘋果佔據的量還是很大，「我們做精密機構件，需求還是很穩定。」

顏敏琦指出，現在濟源廠區生產車間正在進行改造，改造完之後下個月會逐步進入旺季，因為在秋季發布會後，產品會在全球銷售，一直會持續到聖誕節。

在疫情期間與之後，外界關注富士康廠區的招工問題。先前，有消息指出，富士康今年以來的招聘正在收縮。對此，富士康濟源廠人資部門員工李蕊認為，沒有感受到招工減少，目前持續性招工。她的工作層面沒有受到影響。

顏敏琦指出，目前招工挑戰在於，高低峰用人差距會大，瞬間招聘人力會比較多，在高峰期一周能進5000-6000人，短期要進如此多員工挑戰比較大。他說，廠區從來不會因為缺人影響到產能，現在問題在於如何讓員工在短期內掌握技能，並確保品質良率。

工業富聯提供數據顯示，2012年至2022年間，富士康濟源廠區累計招募人數達22.8萬人次，來自濟源員工佔比達58%，河南省員工佔比達93%；在年齡分布上，18-25歲員工為主力，佔比達88%；薪資方面，員工收入月薪落在人民幣3,600元至5,000元之間，年薪落在人民幣5-6萬元。

此前據第一財經4月報導，鄭州富士康在高峰期員工總數曾突破30萬，但據多位在富士康上班的員工表示，目前仍在園區上班的員工，僅剩六七萬人。