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陸網信辦：美光在陸銷售的產品未通過網路安全審查
大陸國家互聯網信息辦公室21日表示，審查發現，美光公司產品存在較嚴重網路安全問題隱患，對大陸關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響大陸國家安全。為此，網路安全審查辦公室依法作出不予通過網路安全審查的結論。按照《網路安全法》等法律法規，大陸國內關鍵資訊基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。
網信中國報導，此次對美光公司產品進行網路安全審查，目的是防範產品網路安全問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國大陸堅定推進高水準對外開放，只要遵守中國大陸法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。
網信辦在今年3月宣布對美光公司在大陸銷售產品啟動網路安全審查。之後，美光回應稱，已知曉網信辦宣布對在華銷售的產品啟動網路安全審查，正與網信辦進行積極溝通和全力配合。
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