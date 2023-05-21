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陸學者：3年疫情衝擊 居民和企業資產負債表均受損嚴重

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸「五一」連假期間儘管出遊者眾，但統計數據顯示，當前大陸整體消費依舊不足。圖為5月1日，四川省涼山彝族自治州西昌市建昌古城遊人如織景象。（新華社）
大陸「五一」連假期間儘管出遊者眾，但統計數據顯示，當前大陸整體消費依舊不足。圖為5月1日，四川省涼山彝族自治州西昌市建昌古城遊人如織景象。（新華社）

近期各項統計數據均顯示，中國經濟依然存在需求不足甚至通貨緊縮的問題。對此，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴指出，三年疫情衝擊下，大陸居民和企業部門的資產負債表均受損嚴重。他呼籲，當務之急是加快恢復和擴大消費需求，同時提振民營企業和企業家的信心。

據上海第一財經報導，王一鳴20日在「2023清華五道口全球金融論壇」上指出，當前大陸國內需求不足仍是突出矛盾。從宏觀上看，需求不足主要表現為需求恢復明顯滯後於供給恢復，造成部分產業供大於求，企業去庫存壓力增大。

在微觀層面，首先，資產負債表受損，導致居民消費走弱；其次，資產負債表受損，導致企業投資意願下降；第三，資產負債表受損，導致儲蓄意願增強和信貸需求下降；第四，資產負債受損，增大了價格下行壓力，居民和企業部門縮減需求，對價格水平會形成抑制。

王一鳴認為，需求的持續恢復有賴於資產負債表的修復，這個過程取決於市場主體的自我修復能力，也取決於政府的政策支持。居民部門主要取決於收入的增長，企業部門的修復取決於企業盈利水準的改善。在資產負債表修復前，企業和居民部門往往會盡可能將可支配資金用於削減負債。

在此背景下，即使貨幣政策提供充分的流動性，企業和居民部門新增信貸需求仍會不足，因此應加強財政政策與貨幣政策的協調配合。

「總體上看，（大陸）中央政府的負債水平相對較低，可適當加大財政政策的力度，加大對小微企業的紓困支持，包括對房租和水電費支出給予適當的補貼，幫助小微企業恢復元氣」，王一鳴說。

在具體對策建議方面，王一鳴認為，當務之急是加快恢復和擴大消費需求，重點是在需求端推進房地產市場的恢復和銷售回暖。要「因城施策」支持剛性、改善性住房需求，研究推出鬆綁需求端的限制性措施，並適當降低房貸利率，以促進房地產市場的銷售回暖。

同時，還需要研究鬆綁一些大城市汽車限購的措施。增加教育、醫療中高端服務的供給，滿足多層次的消費需求，使消費潛力能夠充分釋放出來。

此外，王一鳴還呼籲大陸官方提振民營企業和企業家信心。他指出，當前，市場預期總體改善，但受疫情衝擊較大的民營企業信心尚未完全恢復。今年前四個月，大陸民間投資年比僅增長0.4%，顯示民間投資的信心依然不足。

王一鳴認為，要採取務實有效的舉措來調動民營企業和企業家的積極性。對於民營企業和企業家來說，政策的穩定性、營商環境的公平性、產權和企業家權益的保護是最主要的三個因素。

資產 疫情

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