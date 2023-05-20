8530家！上海成為全球咖啡館最多的城市
全球最有咖啡香的城市上海近日再度迎來咖啡盛事。第三屆上海咖啡文化周20日在上海徐匯濱江開幕。開幕式上發布《2023中國城市咖啡發展報告》。報告顯示，上海已擁有8530家咖啡館，遠超紐約、倫敦、東京等城市。位列全球第一，且相比去年7857家增加673家，佔大陸全國比重達到6.4%。
該報告由上海虹橋國際咖啡港牽頭美團、上海交通大學文化創新與青年發展研究院、第一財經商業數據中心共同發布。
報告顯示，在這8530家咖啡館中，有以上海為落地首選約20家海外知名咖啡品牌，也有正在強勢增長的本土咖啡品牌，同時也有獨立精品咖啡館。據估算，在上海平均每萬人便擁有3.45家咖啡館，平均每平方公里擁有咖啡館1.35家。
而大陸的咖啡產業規模也持續上升。美團數據測算，2022年大陸咖啡產業規模為人民幣2,007億元，大陸咖啡產業規模到2025年預計達到人民幣3,693億元。
此外，美團數據指出，上海線上咖啡外賣銷售規模也是大陸全國最高，截至2023年4月，過去一年上海線上咖啡外賣銷售規模超20億元，年增超60%。
上海交通大學中國城市治理研究院副院長徐劍在開幕現場表示，伴隨大陸消費者咖啡習慣逐漸養成，咖啡市場進一步下沈與咖啡需求的品質、精品化升級，讓咖啡行業正保持高速增長。
而中國建設銀行上海市分行20日也發佈《全力支持咖啡產業高質量發展六條舉措》，包括提供人民幣50億元專項信貸額度支持、「魔咖貸」普惠金融專項產品等，幫助上海咖啡產業更上台階。
作為上海咖啡文化周活動之一，「西岸國際咖啡生活節」19日在徐匯濱江龍騰大道公共區域開幕，活動範圍涉及濱江沿線5公里，堪稱「最長岸線」的咖啡市集。主會場亮相100多家咖啡品牌，包括McCafé、Lavazza、Costa、Peet‘s Coffee等跨國企業品牌牌，也有大陸本地品牌如永璞、Nowwa、瑞幸咖啡等。
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