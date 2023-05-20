快訊

獨／5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回 律師揚言提告代書回應了

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

8530家！上海成為全球咖啡館最多的城市

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
民眾參與上海「西岸國際咖啡生活節」，報亭咖啡攤位前聚集民眾。活動主辦方供圖
民眾參與上海「西岸國際咖啡生活節」，報亭咖啡攤位前聚集民眾。活動主辦方供圖

全球最有咖啡香的城市上海近日再度迎來咖啡盛事。第三屆上海咖啡文化周20日在上海徐匯濱江開幕。開幕式上發布《2023中國城市咖啡發展報告》。報告顯示，上海已擁有8530家咖啡館，遠超紐約、倫敦、東京等城市。位列全球第一，且相比去年7857家增加673家，佔大陸全國比重達到6.4%。

該報告由上海虹橋國際咖啡港牽頭美團、上海交通大學文化創新與青年發展研究院、第一財經商業數據中心共同發布。

報告顯示，在這8530家咖啡館中，有以上海為落地首選約20家海外知名咖啡品牌，也有正在強勢增長的本土咖啡品牌，同時也有獨立精品咖啡館。據估算，在上海平均每萬人便擁有3.45家咖啡館，平均每平方公里擁有咖啡館1.35家。

而大陸的咖啡產業規模也持續上升。美團數據測算，2022年大陸咖啡產業規模為人民幣2,007億元，大陸咖啡產業規模到2025年預計達到人民幣3,693億元。

此外，美團數據指出，上海線上咖啡外賣銷售規模也是大陸全國最高，截至2023年4月，過去一年上海線上咖啡外賣銷售規模超20億元，年增超60%。

上海交通大學中國城市治理研究院副院長徐劍在開幕現場表示，伴隨大陸消費者咖啡習慣逐漸養成，咖啡市場進一步下沈與咖啡需求的品質、精品化升級，讓咖啡行業正保持高速增長。

而中國建設銀行上海市分行20日也發佈《全力支持咖啡產業高質量發展六條舉措》，包括提供人民幣50億元專項信貸額度支持、「魔咖貸」普惠金融專項產品等，幫助上海咖啡產業更上台階。

作為上海咖啡文化周活動之一，「西岸國際咖啡生活節」19日在徐匯濱江龍騰大道公共區域開幕，活動範圍涉及濱江沿線5公里，堪稱「最長岸線」的咖啡市集。主會場亮相100多家咖啡品牌，包括McCafé、Lavazza、Costa、Peet‘s Coffee等跨國企業品牌牌，也有大陸本地品牌如永璞、Nowwa、瑞幸咖啡等。

上海「西岸國際咖啡生活節」19日在徐匯濱江龍騰大道公共區域開幕，活動範圍涉及濱江沿線5公里，堪稱「最長岸線」的咖啡市集。活動主辦方供圖
上海「西岸國際咖啡生活節」19日在徐匯濱江龍騰大道公共區域開幕，活動範圍涉及濱江沿線5公里，堪稱「最長岸線」的咖啡市集。活動主辦方供圖
上海居民對於咖啡市集充滿熱情，西岸國際咖啡生活節聚集100多家品牌擺攤，民眾在攤位前拍照打卡。活動主辦方供圖
上海居民對於咖啡市集充滿熱情，西岸國際咖啡生活節聚集100多家品牌擺攤，民眾在攤位前拍照打卡。活動主辦方供圖

咖啡館 上海 品牌

延伸閱讀

大陸解封已近半年 上海復旦等大學陸續開放校園

手沖感咖啡膠囊登台！Nespresso大使透露萃取小技巧

阿里山咖啡交流賽24日成績出爐 競標生豆增15公斤

參加面試後婉拒工作…男竟被公司討回咖啡錢 網怒：也太小氣

相關新聞

富士康員工縮水？富士康濟源廠：訂單充足 生產穩定

富士康河南濟源廠區行政負責人顏敏琦近期受訪指出，目前濟源廠區（生產）非常穩定，第三季到第四季訂單充足，也蓋了新廠區，專門...

陸網信辦：美光在陸銷售的產品未通過網路安全審查

大陸國家互聯網信息辦公室21日表示，審查發現，美光公司產品存在較嚴重網路安全問題隱患，對大陸關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重...

一年僅賣6000多支手機…傳格力電器難以支撐 將解散手機研發團隊

傳格力電器解散手機研發團隊或不再推出新產品，由於格力2022年在手機領域申請20多項專利，但2023年以來格力尚未在手機...

人民幣再破7 人行釋放穩匯率信號

在岸及離岸人民幣對美元在17日雙雙跌破7整數關卡，這是人民幣對美元自2022年12月首次跌7關口，隨後幾日持續下探，中國...

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

北京軌道交通大興機場線刷掌乘車發布會21日在北京舉行。北京軌道交通大興機場線刷掌乘車服務正式上線。乘客通過註冊開通刷掌乘...

OPPO旗下公司終止研發晶片 分析：策略冒進陷智財權官司

中國手機廠OPPO於12日無預警宣布關閉旗下晶片設計公司哲庫科技（ZEKU），逾3000員工因此失業。分析指出，放棄晶片...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦