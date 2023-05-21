新農人返鄉 創業搶商機

拼多多聯席CEO趙佳臻昨（20）日表示，拼多多帶動大量「新農人」返鄉創業。2021年，僅拼多多平台上，90後、00後新青年商家占比超過49%，95後新農人超過12.6萬，占比超過13%，其中大部分是返鄉創業的農二代，「利用新技術和新平台，創新創業是主流，是新青年奮鬥的重要手段。」

上觀新聞報導，趙佳臻在上海創新創業青年50人論壇上指出，從未來產業角度而言，農業的標準化、規模化、品牌化、智慧化發展是大勢所趨。

趙佳臻介紹，今年2月中旬，拼多多在上海崇明舉辦第三屆「多多農研科技大賽」，參賽者在農場中進行了一場種生菜比賽，要以更低能耗、更短時間，種出更高產量、更好品質的生菜。

趙佳臻提到，從歷屆「多多農研科技大賽」的成果對一線田間提供的切實價值來看，數位技術和人工智慧能夠切實有效賦能農業，智慧農業大有可為。

拼多多於2015年從賣農貨、賣水果起步，逐步成長為年活躍用戶近9億，活躍商戶1,300萬的新電商。作為初創團隊的一員，趙佳臻最早在拼多多主要負責農產品營運及供應鏈的搭建，並為此跑遍大大小小的農產區。

趙佳臻指出，團隊在南方縣城調研水果採購鏈條時，發現往來車隊排成長隊。對於水果這一季節性產品，嚴重的擁堵情況，會造成壞果破損，流通效率的降低也會影響履約和交付。拼多多團隊跑遍了農產區，最終創造了產地直發的業務模式。

目前拼多多平台已經直連全大陸超過1,000多個農產區，帶動1,600多萬農業生產者參與到數位經濟中，並成長為大陸最大的農產品上行平台。

界面新聞報導，趙佳臻指出，當前拼多多內部已形成「高品質發展」共識，這種共識已經落到了平台治理、商家生態、高品質供應鏈、高品質消費等方方面面。