景氣回升 汽車經銷商庫存大幅改善

中國汽車流通協會公布4月汽車經銷商綜合庫存係數為1.51，月減15.2％、年減20.9％，顯示行業景氣度回升。大陸乘用車信息聯席會秘書長崔東樹稱，4月末廠家和經銷商庫存下降到323萬輛，測算庫存可支撐未來零售49天，庫存狀態大幅改善。

據國際慣例，庫存係數在0.8至1.2間，反映庫存處在合理範圍；庫存係數大於 1.5，反映庫存達警戒水準，需要關注；若庫存係數大於2.5，則反映庫存過高，經營壓力和風險都非常大。

調查顯示，4月大陸高端豪華和進口品牌庫存係數為0.97，月減23.6％；合資品牌庫存係數為1.68，月減18.4％；自主品牌庫存係數為1.60，月減1.8％。

中國汽車流通協會指出，4月上海車展及各地春季車展吸引大量消費者的關注，加上新車「價格戰」熱度消退，客戶持幣觀望狀況有所緩解，部分經銷商在4月下旬也對國六B非RDE（行駛汙染物排放試驗）車型加大清庫力度，汽車經銷商總體庫存水準有所下降。

崔東樹稱，4月部分主力企業強力調整生產穩庫存，確保經銷商體系的庫存均衡，新能源車產銷相對謹慎。