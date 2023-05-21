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新能源車企 淘汰賽開打

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
大陸消費者愈來愈青睞新能源車。圖為4月下旬的上海車展，參觀者在上汽智己LS7展車邊駐足觀看。（新華社）【作者：新華通訊社，日期：2023-05-12，數位典藏序號：20230424202619132】
大陸消費者愈來愈青睞新能源車。圖為4月下旬的上海車展，參觀者在上汽智己LS7展車邊駐足觀看。（新華社）【作者：新華通訊社，日期：2023-05-12，數位典藏序號：20230424202619132】

大陸多家新能源車企被曝停工停產，包括此前遞交招股書的威馬汽車、愛馳、天際等，在經濟低迷及價格戰下，先後傳出陷入經營困境。業界認為，大陸汽車市場競爭烈度加大情況下，「加速淘汰」已成為行業的共識。

據澎湃新聞報導，有多名愛馳汽車員工近日表示，目前公司已拖欠員工3月和4月兩個月工資，並以公司「電力系統升級維修」為由要求全體員工居家辦公，實際上已進入停工狀態。

在愛馳之前，已有威馬汽車、天際汽車以及雷丁汽車等相繼爆雷。上海青浦區消保委今年3月發布消息稱，威馬汽車或經營異常，消費者謹慎購買。天際汽車3月時也曾出停工停產，雷丁汽車則申請破產。

大陸汽車行業淘汰賽已經打響，事實上，這一進程在2023年將會明顯加快。資料顯示，2023年大陸國內將有超100款新能源汽車上市，市場競爭程度會超過以往，新勢力格局和座次還將迎來數輪衝擊和改變。

大陸全國乘用車聯席會秘書長崔東樹日前表示，今年複雜的市場情況，可能會在一定程度上加速一些銷量規模小、資金鏈緊張的弱勢品牌淘汰。

對於今年新能源汽車行業的加速洗牌，很多企業早有洞見。據第一財經報導，比亞迪近期在接受調研時表示，2023年新能源汽車行業會進入「淘汰賽」。比亞迪董事長王傳福還稱，在人民幣10至20萬元的產品價格中，比亞迪有定價權，但公司也希望平穩一點，「不要搞得大家很難受，別人都沒活路」。

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