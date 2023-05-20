B站CEO陳睿：陸正迎接AI科技拐點到來

大陸影音平台嗶哩嗶哩（B站）董事長兼首席執行官陳睿20日在2023上海科技節上表示，中國大陸正面臨人工智慧這一科技拐點的到來。過去一年，有2億多用戶在B站觀看了科技類內容，科技和知識類影音在B站使用者的主動搜尋中排名第二，人工智慧相關影音投稿量也增長了86％。

嗶哩嗶哩是大陸年輕人高度聚集的影音社群網站，該網站上不少擁有大量粉絲的UP主（影片上傳者），UP主可以透過上傳影片分潤。

據瀟湘晨報，陳睿表示，B站一直在透過運營和推薦演算法，支持科技類內容發展，很多UP主也是真正的科學家和科技工作者。他透露，B站是全網院士入駐最多的平台，累計入駐的名師學者達645位。此外，B站還有眾多年輕、有才華的科技類UP主。過去一年，B站科技類UP主達116萬，累計創作科技類稿件1482萬。

這些UP主中，其中一位「稚暉君」，曾是華為「天才少年」計畫的一員，此前為華為AI架構師，在B站上擁有粉絲242萬。他發明的能給葡萄縫針的機械臂，會直行、拐彎、躲障的自動駕駛自行車，能用手臂操作電腦的桌面機器人播放量均在百萬級別以上。

陳睿表示，科技類內容能夠説明年輕人開闊視野，B站將為更多科技創作者提供平台，幫助更多年輕人愛上科技、投身科技行業。隨著人工智慧浪潮的到來，B站已成為中國科技內容數量最多、品質最高的平台。隨著中國整體科技能力的提升，B站有希望成為全世界範圍內，科技內容數量最多、品質最高的平台之一。