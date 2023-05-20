陸地方政府4月賣地收入增速幾近轉正 地產業拐點到了？

大陸財政部數據顯示，今年前4個月，地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入為人民幣1兆1,761億元，年減21.7％。其中，4月土地出讓收入為人民幣3,033億元，年減0.7％，不僅較3月降幅大幅縮窄，幾近轉正，這一增速也創下2021年12月以來新高。

在財政收支矛盾較大的當下，大陸地方政府愈加依賴賣地收入。而自2021年下半年以來，房地產市場調整，房地產開發商拿地意願和能力下降，土地市場整體低迷，2022年土地出讓收入大跌（-23.3％），今年以來整體延續跌勢，這對地方財政收入形成一定衝擊。

不過，最新的4月數據似乎透露出一絲積極信號。光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東對第一財經表示，4月土地使用權出讓收入降幅的大幅收窄一定程度與基數因素相關。從兩年複合平均來看，4月土地使用權出讓收入的兩年平均降幅從3月的23.0％僅收窄1.5個百分點至21.5％，土地交易市場仍然偏冷，地產商拿地需求總體仍待回暖。

從地產銷售看，低基數下，4月房地產銷售面積年增速回升至5.5％，但兩年複合平均增速則從3月的-9.3％走弱至-21.2％。顯示當前大陸地方政府賣地收入形勢仍然偏冷，一定程度拖累地方政府廣義財政的擴張力度。

儘管短期來看，今年土地出讓收入很大機率能夠止跌。但專家普遍認為，中長期來看，土地財政難以像前些年繼續保持兩位數高速增長。

為了彌補未來土地財政收入下滑導致的資金缺口，專家建言，核心還是結合當地實際發展經濟，帶動稅收等收入增長。另外，可以通過基礎設施REITs（不動產投資信託）等，盤活存量資產資源，適度增加國有企業利潤上繳比例等增加收入。

除此之外，專家建議，還可以進一步優化中央與地方、省市縣財政事權和支出責任劃分改革，適當上移部分財政事權和支出責任，減輕基層財政負擔。另外，繼續加大中央、省對市縣轉移支付力度，減輕因土地收入下滑等基層財政「三保」壓力。