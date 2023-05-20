快訊

執法過當？「台版浩克」大鬧超商遭痛打畫面曝光 警還原現場

「2019被鬥到喊別用國家機器」 謝龍介反嗆賴清德：民進黨有自由DNA？

批民進黨用二分法分類國人 侯友宜：有誰不愛台灣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看好大陸市場前景 歐最大資管公司資產配置棄美轉中

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
據金融時報消息，東方匯理正將資產配置撤出美國，轉移到中國大陸。（路透）
據金融時報消息，東方匯理正將資產配置撤出美國，轉移到中國大陸。（路透）

歐洲最大的資產管理公司東方匯理（Amundi），其首席投資官莫蒂埃（Vincent Mortier）近日透露，公司正將資產配置撤出美國，轉移到中國大陸。莫蒂埃表示，大陸的經濟前景更光明、估值更高，而且通脹前景更溫和。

東方匯理的總部位於法國巴黎，資產管理規模達到2.1兆歐元，不僅為歐洲最大的資產管理公司，也是世界十大投資管理公司之一。

據金融時報19日報導，莫蒂埃受訪時表示，「在我們的配置中，我們做出了從西向東的明顯轉變」。過去一年，東方匯理一直增加對大陸和印度的資產配置，今年更加快了速度。

莫蒂埃解釋，大陸信貸和優質企業的風險遭外界估值太高，然而，對正面臨經濟衰退危機的美國市場又過於樂觀，因此經評估，在明年大陸、印度、印尼等新興經濟體普遍能有5%至6%的經濟增長情況下，美國或將處於停滯狀態，維持在3%至4%左右。

然而，金融時報質疑，當東方匯理對大陸市場持樂觀態度時，大陸股市實際上卻處於「艱難時期」。莫蒂埃反駁道，一些數據可能看上去令人失望，但當深入研究時，就會發現實際上沒有那麼糟糕。他認為，市場反應存在言過其實的情況，「投資者的反應可能被誇大了，很多人都沒有搞清楚實際上發生了什麼」。

針對美中關係，莫蒂埃認為當前力量的平衡，能夠使美國盡量避免對大陸表現得過於苛刻， 但地緣政治仍是一種風險，他表示，美國不應該低估大陸報復、升級以及談判的能力，甚至大陸也可以提出嚴肅的論據來向美國施壓。

美國 資產 經濟衰退

延伸閱讀

大陸國常會聚焦消除地域壁壘 落實全國統一大市場

美國終同意烏克蘭取得F-16 態度轉變過程一次看

華新大轉型 要賺能源財

未收到邀請函仍前往WHA 薛瑞元：台灣會不屈不撓爭取

相關新聞

大陸國常會聚焦消除地域壁壘 落實全國統一大市場

大陸國務院總理李強19日主持召開國務院常務會議，就落實建設「全國統一大市場」部署總體工作方案和近期舉措進行研究。會議強調...

陸地方政府4月賣地收入增速幾近轉正 地產業拐點到了？

大陸財政部數據顯示，今年前4個月，地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入為人民幣1兆1,761億元，年減21.7％。其...

中國萬達集團：網傳大規模裁員消息不實

中國商業地產開發商萬達集團今天表示，公司進行人員優化，但是沒有大規模裁員， 網路傳出要裁員3成的消息不實

兩岸商會倡議 建設海峽兩岸融合發展示範區

海峽兩岸經貿交易會（簡稱「518」海交會）首次舉辦2023海峽兩岸商會合作論壇，20日在福州舉行。會上兩岸工商團體共同發...

陸外匯局：支持有條件自貿區港對接國際高標準經貿規則

上海證券報報導，大陸國家外匯管理局外匯研究中心主任丁志杰今5月20日在「2023清華五道口全球金融論壇」上發布了《202...

看好大陸市場前景 歐最大資管公司資產配置棄美轉中

歐洲最大的資產管理公司東方匯理（Amundi），其首席投資官莫蒂埃（Vincent Mortier）近日透露，公司正將資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦