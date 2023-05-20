看好大陸市場前景 歐最大資管公司資產配置棄美轉中

歐洲最大的資產管理公司東方匯理（Amundi），其首席投資官莫蒂埃（Vincent Mortier）近日透露，公司正將資產配置撤出美國，轉移到中國大陸。莫蒂埃表示，大陸的經濟前景更光明、估值更高，而且通脹前景更溫和。

東方匯理的總部位於法國巴黎，資產管理規模達到2.1兆歐元，不僅為歐洲最大的資產管理公司，也是世界十大投資管理公司之一。

據金融時報19日報導，莫蒂埃受訪時表示，「在我們的配置中，我們做出了從西向東的明顯轉變」。過去一年，東方匯理一直增加對大陸和印度的資產配置，今年更加快了速度。

莫蒂埃解釋，大陸信貸和優質企業的風險遭外界估值太高，然而，對正面臨經濟衰退危機的美國市場又過於樂觀，因此經評估，在明年大陸、印度、印尼等新興經濟體普遍能有5%至6%的經濟增長情況下，美國或將處於停滯狀態，維持在3%至4%左右。

然而，金融時報質疑，當東方匯理對大陸市場持樂觀態度時，大陸股市實際上卻處於「艱難時期」。莫蒂埃反駁道，一些數據可能看上去令人失望，但當深入研究時，就會發現實際上沒有那麼糟糕。他認為，市場反應存在言過其實的情況，「投資者的反應可能被誇大了，很多人都沒有搞清楚實際上發生了什麼」。

針對美中關係，莫蒂埃認為當前力量的平衡，能夠使美國盡量避免對大陸表現得過於苛刻， 但地緣政治仍是一種風險，他表示，美國不應該低估大陸報復、升級以及談判的能力，甚至大陸也可以提出嚴肅的論據來向美國施壓。