大陸發改委：中吉烏鐵路可行性研究三方簽署共識備忘錄

根據大陸國家發改委的微信公眾號，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔昨18日已與吉爾吉斯交通和通信部部長捷克巴耶夫、烏茲別克交通部部長馬赫卡莫夫簽署了《中華人民共和國國家發展和改革委員會、吉爾吉斯共和國交通和通信部、烏茲別克共和國交通部關於就中吉烏鐵路建設項目（吉境內段）可行性研究三方聯合評審達成共識的諒解備忘錄》。

發改委的微信公眾號並說，這標誌著項目可行性研究工作已接近尾聲。後續，三方將在可研基礎上進一步深化研究合作。

烏茲別克、中國大陸和吉爾吉斯交通部門於去年2022年的9月15日在撒馬爾罕簽署了「關於建設烏吉中鐵路的合作協議」。協議中規定，全部可行性研究的工作的，其完成期限（包括評估時間）不晚於2023年6月1日。三國打算通過簽署可行性研究融資三方協議來均攤費用。新鐵路走廊將成為歐亞大陸橋的南部支線，打開進入東南亞、西亞和中東市場的通道。

而去年12月，消息顯示中國專家已完成對該項目的實地考查工作。

這次中國─中亞峰會前夕，烏茲別克副總理霍扎耶夫在17日表示，烏茲別克-吉爾吉斯-中國新鐵路項目(也就是中吉烏鐵路）開工備忘錄或將於5月底前簽署。霍扎耶夫是在烏茲別克的舊都撒馬爾罕，出席歐洲復興開發銀行理事會網絡視頻會議時說：「我認為本月我們會簽署三國之間關於啟動該項目的備忘錄。」

他當時指出，已為項目建設做了很多準備工作，我們期待完成可行性研究。

而今天發改委的這一備忘錄，只顯示是針對全段里程最長的吉爾吉斯境內段的可行性研究聯合評審，三方已達成共識，但似仍有頭尾的中國境內及烏茲別克境內的可行性研究有待進一步評審。與霍扎耶夫期待的簽署開工備忘錄，恐仍有一段距離。