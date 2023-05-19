短評：大陸率先宣布恢復赴陸遊 台灣何時開放？

在經過4輪的兩岸交涉後，大陸終於願意主動先開放台灣民眾組團赴大陸，大陸旅遊業者已經重組台灣部門，準備和台灣業者商談接團事宜。而兩家我國籍航空則表示，「重要是台灣有關部門要開放旅行社可招團去大陸，也開放大陸客可以觀光名義赴台旅遊」，才有穩定客源，才能真正恢復兩岸旅遊。

在本周二，北京即傳出大陸可能先開放台灣團赴陸，但周三國台辦記者會並未發布。大陸官員透露，兩岸業者都希望開放，但台灣民進黨不想和大陸談，一味地指責大陸，要大陸開放。又值選舉期間，雙方都很謹慎。「只要做起來就行，不一定要談」、「不談就不談，很多時候做起來就好」。

經過旅遊業者全聯會理事長蕭博仁率團來大陸、商總理事長許舒博陪同蕭博仁再訪北京、前觀光局局長賴瑟珍率團來訪、日前蕭博仁再來北京。台灣旅遊業者和大陸文旅部、國台辦、和台旅會駐北京辦事處數度協商。當時，文旅部、國台辦都予以善意回應，但沒有承諾。這次終於「靜靜地等來好消息」。

台灣旅遊業人士表示，疫後是台灣立即宣布停止出大陸旅遊團，觀光局下發的公文至今大家還保留，不容陸委會撒謊。大陸並沒有明文禁止台灣旅遊團來大陸。

至於陸客赴台自由行，則是陸方單方面中止。2019年7月31日，大陸文化和旅遊部突然發出公告，「鑒於當前兩岸關係，自8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。」

事實上，大陸從未公開禁止大陸同胞赴台旅遊，雖然在2018年中期後禁止赴台自由行。疫情開始後，大陸禁止民眾出國。疫情結束後，發布兩批開放旅遊目的地國家名單，沒有包含台灣。疫情三年，包括國旅、青旅、中青旅、康輝等大型旅行社涉台部門都已消失，「單位消失人員分散到其他部門」。目前，大陸各大旅遊業者的涉台部門正在恢復中。

雖然大陸開放十六個直飛航點、台灣開放十個航點後，目前華航只重啟深圳、廣州和南京；長榮則是重啟深圳、廣州和杭州。業者表示，若兩岸都開放旅遊，兩岸旅遊熱絡，客源穩定。

北京官員表示，這次大陸趕在六月之前宣布開放台灣旅遊團赴陸，應該和今年大陸要全方位加強與台灣民間交流的政策有關。目前，大陸疫情防控良好，「五一」強勁復甦；另一方面下半年是台灣選舉熱季，兩岸可能再陷入僵局。為避免被政治干擾，北京於是先開放台灣團赴陸。