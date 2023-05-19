海外華商 煙台「華交會」尋合作
山東煙台17日舉行「山東僑夢苑暨華商企業科技創新合作交流會（以下簡稱「華交會」），參加2023高層次人才走進的130名海外華商、高層次人才來到山東煙台，與當地空天海裝備製造、生物醫藥、新材料新能源等領域企業洽談合作，達成合作項目25個，涉及金額166億元人民幣。
中新社報導通，海外華商在煙台參會期間，還將參與投資環境推介、高層次人才論壇、產業精準對接洽談、優秀企業考察、非遺文化展示等活動。
美國金鷹國際發展有限公司董事長王立智稱，隨著中國的發展壯大，海外僑胞參與中國現代化建設的意願進一步增強，投資在中國、發展在中國的信心進一步堅定。此次他帶領10多名華商代表來山東參加「華交會」，感受到山東近年來的快速發展，希望在農業、醫療等領域找到合作商機。
「華交會」是山東最大的涉僑引資引智品牌活動，本屆「華交會」聚焦綠色低碳高質量發展、科技創新、經貿交流等，發揮僑務資源獨特優勢，共享發展新機遇。
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