共謀開發西部 40國家地區代表赴渝

第五屆中國西部國際投資貿易洽談會（以下簡稱「西洽會」）18日在重慶開幕，2023陸海新通道國際合作論壇同期開幕，來自40個國家和地區900多家企業齊聚重慶，共謀中國西部開發開放新格局、共享發展新機遇。

中新社報導，西洽會是西部地區最具影響力的投資盛會之一。本屆西洽會邀請馬來西亞擔任主賓國，四川、甘肅擔任主賓省，重慶江北區擔任魅力區縣，突出展示開放創新中的數字化轉型，主要包括主題活動和主題展覽兩大部分，共13個展館，展覽規模18萬平方米，較上屆增加2萬平方米。

馬來西亞駐華大使拉惹．拿督．努西爾萬在開幕式上說，目前，馬來西亞與中國雙邊關係處於歷史最好時期，2022年兩國貿易總額達2036億美元，創歷史新高。馬來西亞是通往東盟的門戶，是通往全球清真市場的窗口。馬來西亞致力於未來幾年內成為更具吸引力的高科技創新型和高附加值產業投資目的地。

中國商務部副部長郭婷婷表示，陸海新通道已通達119個國家和地區的393個港口，使中國西部腹地通達東盟走向世界。中國商務部將持續推進西部地區加快發展，支持實施中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目，推進陸海新通道、中歐班列等基礎設施互聯互通，進一步提升通道運行和物流效率，發揮西部區位優勢，激發西部陸海新通道內生動力。

據介紹，4天會期裡，與會嘉賓將參加2023福布斯中國城市消費發展論壇、自由貿易試驗區高質量發展論壇等會議和論壇，以及「投資中國年」西部地區專場推介活動、中國（重慶）跨境電商交易會、全球採購對接會等投資貿易活動。