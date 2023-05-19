推新能源汽車下鄉 陸布建公共充電

中國國家發改委、國家能源局17日對外公布的一份文件稱，為了更好支持新能源汽車下鄉，中國將加強公共充電基礎設施布局建設。 中新社報導，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋表示，中國已建成包括521萬台充電樁在內的，世界上數量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系，為新能源汽車快速發展提供了有力保障。但充電設施不足問題仍是影響新能源汽車使用的一大制約瓶頸，在農村地區更為突出。

根據兩部門這份「關於加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見」，中國將通過創新農村地區充電基礎設施建設、運營、維護模式，逐步破解這一難題。

在建設環節，公共充電設施與社區充電設施成發力重點。中國將優先在縣鄉企事業單位、商業建築、交通樞紐（場站）、公路沿線服務區（站）等場所配置公共充電設施，並向易地搬遷集中安置區、鄉村旅遊重點村等延伸。同時，加快推進農村既有居住社區因地制宜開展充電設施建設條件改造，推動充電基礎設施建設共享。

在運營環節，重點是加大充電網絡建設運營支持力度。中國將利用地方專項債券等工具支持符合條件的充換電基礎設施建設，開展配套電網建設改造，增強農村電網支撐保障能力。2030年前對實行兩部制電價的集中式充換電設施用電免收需量（容量）電費，對電網企業相關配電網建設放寬投資效率約束，全額納入輸配電價回收。推廣智能有序充電等新模式，加快形成行業統一標準。

在維護環節，重點是提升充電基礎設施運維服務體驗。要完善充電設施運維體系，提升設施可用率和故障處理能力。針對節假日返鄉期間充電供需矛盾突出等問題，充分運用技術手段，對充電需求集中的時段地段做好預研預判和服務保障。