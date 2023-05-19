二手車金融滲透率 首次追平新車

消費者洞察與市場研究機構J.D. Power（君迪）18日發布的2023中國經銷商汽車金融滿意度研究報告顯示，2022年，二手車金融滲透率首次追平新車金融滲透率，兩者滲透率均達64%，且皆為歷史新高。

中新社報導，該研究從零售信貸和庫存融資兩個領域評測經銷商對汽車金融服務機構的滿意度，是衡量金融機構汽車金融業務體系能力的標尺。今年的研究中除了涵蓋零售信貸和庫存融資這兩個傳統領域，還對融資租賃、二手車零售信貸、車險及類車險服務產品等內容進行系統性衡量，同時也將調研範圍由傳統燃油車汽車金融市場，擴展至新能源汽車金融市場。經銷商汽車金融滿意度得分採用1000分制。

研究顯示，2022年，中國新車市場金融滲透率為64%，較2021年上升兩個百分點，雖然新車貸款滲透率依然維持在較高水平，但新車零售信貸市場從增量市場向存量市場的轉變趨勢已經顯現。二手車市場金融滲透率同樣高達64%，較上一年大幅提升10個百分點，二手車存量的增加以及金融機構大力投入二手車金融是二手車金融滲透率大幅提升的兩大主要驅動因素。

此外，零售信貸領域，行業整體滿意度下降：2023年，零售信貸領域平均滿意度為822分，較去年下降16分。

庫存融資領域，汽車金融公司／財務公司滿意度有所進步：2023年，庫存融資領域平均滿意度為837分，較去年下降2分，但是相較零售信貸領域，滿意度整體表現較為穩定。汽車金融公司／財務公司滿意度為843分，較去年的841分有所提升。

J.D. Power表示，中國汽車市場已經從增量時代邁入存量時代，隨著新能源汽車銷量佔比的持續增長，以及自主品牌汽車市場份額的逐步提升，汽車金融市場也隨之產生了一系列新的變化。