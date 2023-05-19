數碼港元試驗啟動 是否推出未決定

香港啟動稱為先導計畫的「數碼港元」試驗，但香港金融管理局說，尚未決定會否推出「數碼港元」。

香港金管局18日舉行「數碼港元」先導計畫啟動儀式，說經過遴選程序，有16間銀行、儲值支付工具營運商、科企、電訊公司入選，進行14項試驗，涵蓋「數碼港元」的六個潛在應用場景，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網交易結算，及代幣化資產結算。

香港「數碼港元」英文定名為e-HKD，入選試驗的公司來自金融、支付及科技界，包括滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行、中銀香港、眾安銀行、支付寶香港、Visa、萬事達卡亞太、香港電訊旗下HKT Payment Limited、Ripple Labs等。香港金管局期望，入選公司今年11月初於金融科技周上公布試驗成果。

香港金管局總裁余偉文說，未決定會否或何時推出數碼港元，啟動先導計畫，是當局與業界聯手探索創新用例的良機，亦為將來可能推出作好準備。

余偉文認為，「數碼港元」不只局限於技術，需要市場集體智慧和努力去創造創新用例，令「數碼港元」得到廣泛採用，從而達到網絡效應。