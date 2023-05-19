數碼港元試驗啟動 是否推出未決定

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港啟動稱為先導計畫的「數碼港元」試驗，但香港金融管理局說，尚未決定會否推出「數碼港元」。

香港金管局18日舉行「數碼港元」先導計畫啟動儀式，說經過遴選程序，有16間銀行、儲值支付工具營運商、科企、電訊公司入選，進行14項試驗，涵蓋「數碼港元」的六個潛在應用場景，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網交易結算，及代幣化資產結算。

香港「數碼港元」英文定名為e-HKD，入選試驗的公司來自金融、支付及科技界，包括滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行、中銀香港、眾安銀行、支付寶香港、Visa、萬事達卡亞太、香港電訊旗下HKT Payment Limited、Ripple Labs等。香港金管局期望，入選公司今年11月初於金融科技周上公布試驗成果。

香港金管局總裁余偉文說，未決定會否或何時推出數碼港元，啟動先導計畫，是當局與業界聯手探索創新用例的良機，亦為將來可能推出作好準備。

余偉文認為，「數碼港元」不只局限於技術，需要市場集體智慧和努力去創造創新用例，令「數碼港元」得到廣泛採用，從而達到網絡效應。

香港 資產 英文

延伸閱讀

香港有線主播錄影廠內齊跳「開花舞」獲網友瘋傳傳惹高層不滿急刪片

香港機票買1送1！旅展加碼4日7,888元起 跨年煙火開賣

內地客隨處吸菸 長者挨罰255美元 港倡推戒菸團

香港大灣區青年就業計畫 月薪最高6284美元

相關新聞

一帶一路10周年 海絲海峽雙會

第六屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十五屆海峽兩岸經貿交易會18日在福州啟幕，吸引超80個國家和地區政府機構、商協會以...

陸國家金融監督管理總局揭牌 確立一行一總局一會格局

大陸國家金融監督管理總局18日正式揭牌，將取代銀保監會，負責金融業監管業務，並作為國務院直屬機構。這也宣告大陸金融監管體...

陸金融監管總局揭牌 李雲澤掌舵

大陸國家金融監督管理總局昨天揭牌成立，正式取代運行五年的銀保監會，統一負責除證券業之外的金融業監管。大陸金融監管體系即起...

阿里分拆六集團 拚獨立上市

阿里巴巴昨（18）日宣布架構重組，此次大改組分設六大集團，來自台灣的蔡崇信從幕後走向台前將掌菜鳥集團；阿里同時宣布旗下各...

上海信息消費開幕 擬發億元補貼

2023年上海信息消費節17日下午開幕。本次信息消費節從科技、產業、金融等多方面推進數字信息消費，提振市場信心，將繼續通...

二手車金融滲透率 首次追平新車

消費者洞察與市場研究機構J.D. Power（君迪）18日發布的2023中國經銷商汽車金融滿意度研究報告顯示，2022年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦