福州招商會 總投資額破千億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「萬商雲集有福之州」全球招商大會17日在福州舉行，簽約59個重大項目，總投資額1138億元人民幣。

中新社報導，中國國際貿易促進委員會副會長陳建安表示，福建目前正全力做優做強數字經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟，全力打造「21世紀海上絲綢之路」核心區，相信充滿創新活力的福建，將為中外企業投資興業帶來更多的機遇。

他說，福建大力推進中國—印尼經貿創新發展示範園區的建設，中外企業在榕投資興業，開展國際產業鏈供應鏈合作，一定機遇多多，大有廣闊天地。 　　

印尼海洋與投資統籌部部長特別顧問、中印尼高級別對話合作機制秘書處副秘書長林優娜說，新冠疫情期間，印尼還保持著相對於許多國家較好的經濟增長水平，這離不開中國對印尼的投資和支持。 　　

她說，中國在印尼的投資包括高科技、環保等方面，希望能有更多的中國企業來印尼投資。到印尼投資，不只是印尼2.8億人口，還有廣闊東南亞市場；相信在「兩國雙園」推動下，印尼與中國的合作會更上一層樓。

三林集團中國區總裁程光指出，今年1月，中國正式批復同意在福州設立中國—印度尼西亞經貿創新發展示範園區，明確元洪投資區為「兩國雙園」中方園區的核心載體，未來必將成為中國與印尼經貿合作的新高地。

此次大會簽約項目涵蓋現代服務業、製造業與農業，涉及新能源汽車、物流與供應鏈平台經濟、新一代信息技術、紡織功能新材料、跨境電商等眾多領域。

福州市招商辦相關負責人表示，福州市將以此次大會為契機，瞄準世界500強、全球行業領軍企業，招引一批大項目，推動福州產業向特色化、專業化、集群化。

印尼 福建

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