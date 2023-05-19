一帶一路10周年 海絲海峽雙會

第六屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十五屆海峽兩岸經貿交易會18日在福州啟幕，吸引超80個國家和地區政府機構、商協會以及相關駐華企業和境內外120個團組2100多名嘉賓、客商參展參會。

中新社報導，海峽兩岸經貿交易會是福州對外開放的重要窗口，也是兩岸交流合作的重要平台。自2018年開始，21世紀海上絲綢之路博覽會與海峽兩岸經貿交易會同期舉辦，成為溝通海峽兩岸、輻射「海絲」沿線國家和地區的重要經貿盛會。

本次活動圍設置中印尼經貿博覽會、主賓國及「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）經貿合作展區，「一帶一路」建設成果及精品展區，台資企業投資大陸成果展區，海峽兩岸融合發展精品展區等19個展區。

今年恰逢「一帶一路」倡議提出十周年，本次活動首次設置雙主賓國，邀請印尼和阿根廷作為主賓國參展；2023 RCEP經貿創新合作發展論壇暨中印尼「兩國雙園」開放發展對話活動、第二屆中國—東盟網絡達人大會等對外經貿文化交流活動相繼舉辦。

印度尼西亞駐華大使周浩黎表示，印尼館邀請了35家印尼企業參展，展示豐富的印尼特色產品；希望藉助活動平台，深化雙方企業在海洋漁業、礦業開發、基礎設施等領域的合作。

本次活動「海峽」元素更為突出，首次設置台資企業投資大陸成果展區，首次舉辦海峽兩岸商會合作論壇、大陸台資企業上市政策座談交流會等活動。馬祖縣長王忠銘率馬祖代表團一行70多人參加福馬磋商會及馬祖館開館儀式等相關活動，達成多項共識，並舉行了「福馬共飲一江水共識書」、「福馬村居攜手建設福馬共同家園倡議書」、「福馬媒體加強合作共識書」交換儀式。

福州市副市長黃建雄表示，進一步突出「海絲」、「海峽」，拓展更寬領域、更深層次的經貿交流合作，全力將「5．18」打造成為互通有無、務實合作、共享發展的重要平台。