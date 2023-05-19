上海信息消費開幕 擬發億元補貼

2023年上海信息消費節17日下午開幕。本次信息消費節從科技、產業、金融等多方面推進數字信息消費，提振市場信心，將繼續通過「數字經濟賦能行動」組織平台企業提供億元（人民幣，下同）專項補貼，計畫幫助5000家企業數字化轉型；組織電商平台、運營商、網絡遊戲等企業集中開展信息消費大促銷。

中新社報導，本次消費節整體活動以「1+3+N」形式展開，圍繞一場開幕式，打造新趨勢、新市場、新產品三大活動版塊，另加N場社會活動陣容，在為期一個月的消費節系列活動中讓助企惠企的扶持精準輻射到千行百業，讓普惠促銷的福利滲透到千家萬戶。

具體來看，消費節將以元宇宙、數字經濟、AIGC（生成式人工智能）等內容為亮點，開展數字人直播、新產品首發首秀、產業研討會、信息消費大促銷、元宇宙互動體驗等活動，計畫帶動信息消費增量突破450億元；還將集中推出一批本地企業的元宇宙、數字人、機器人等信息消費產品。

「去年的信息消費節共舉辦活動百餘場，最終拉動信息消費金額約390億元，同比增長超過11%」。上海市經濟和信息化委員會副主任張英在致辭時表示，近年來，元宇宙、智能終端、新一代數字產品等信息消費新趨勢，已成為推動高質量增長、創造高品質生活的重要動力。

上海市黃浦區副區長王鼐表示，作為上海的「心臟、窗口和名片」，黃浦區在全面深化數字商圈建設中已取得顯著成效。接下來，黃浦區將著重引進一批技術創新型、數字賦能型、平台服務型、場景應用型企業；加快推動商貿服務「數字+」創優增值，推動南京東路、淮海中路、豫園等商業街區加快打造高能級數字商圈。鼓勵發展「雲逛街」、「雲會展」、「雲走秀」，打造數字商貿新高地。