陸金融監管總局揭牌 李雲澤履新宣布4大工作方針

大陸新成立的「國家金融監督管理總局」18日於北京正式揭牌，將把各類金融活動納入監管，首任黨委書記由李雲澤出任。揭牌儀式是李雲澤履新後首次公開亮相，他在致詞時表示，深感責任重大、使命光榮，必奮力開創新時代金融監管工作新局面，並提出未來工作四大重點方針，強調將「築牢守衛國家金融安全的鋼鐵長城」。

據悉，李雲澤現年52歲，出任前擔任四川省副省長近5年，扮演著「金融副省長」角色，財政稅務、統計、金融等工作。李雲澤在大學畢業後便投入金融系統工作，曾任職於建設銀行、工商銀行，並曾擔任工商銀行副行長。

關於履新後的四大重點施政方針，李雲澤指出，一是做到對黨絕對忠誠。他提到，應領悟中共中央的「兩個確立」決定性意義、增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅定走好中國特色金融發展之路。

二是轉變職能，提升效能。李雲澤強調，應秉持「敢於監管、精於監管、嚴格問責」的監管精神，完善監管體系、監管規則，並全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管。

三是全力以赴，履職盡責。李雲澤細數，將全面落實三大亮點，包含服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革。他表示，將把各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，推進央地監管協同，避免發生系統性金融風險底線，營造良好金融法制環境，並維護人民合法權益，築牢守衛國家金融安全的鋼鐵長城。

四是深化全面從嚴治黨，李雲澤表示堅決查處金融風險背後的腐敗，同時加強自身建設，打造政治過硬、作風過硬、能力過硬的監管鐵軍，營造「不敢腐、不能腐、不想腐」的環境。

國家金融監督管理總局的成立，宣告大陸金融監管體系邁入「一行一總局一會」的新架構，未來將由中國人行統籌貨幣政策與審慎監管，國家金融監督管理總局負責金融機構監管與行為監管，證監會則專注於證券期貨市場監管。