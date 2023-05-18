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中亞五國貿易逐步升溫 月進出口規模首破人民幣500億元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
「重慶造」汽車加速出口至中亞地區，今年前4月，已出口4000多輛汽車。（重慶海關）
「重慶造」汽車加速出口至中亞地區，今年前4月，已出口4000多輛汽車。（重慶海關）

隨著中國－中亞峰會18日正式登場，大陸與中亞五國雙邊進出口貿易可望越加緊密。近期，據大陸海關總署統計，以下由人民幣計價，今年1至4大陸與中亞五國進出口規模已達1千730億元，相較同期增長了37.3%。其中，4月份進出口規模更首次突破500億元紀錄，來到502.7億元的新高記錄。

大陸與中亞五國持續加強雙邊經貿合作。以出口來看，大陸對中亞五國出口機電、勞動密集型產品並駕齊驅。前4個月，大陸出口機電產品為515.8億元，相較同期增長了68.3%，佔我國與中亞五國出口總值的45.2%；出口紡織服裝、鞋靴等勞動密集型產品474億元，增加75.2%（佔41.6%）。

其中，重慶於今年1至4月，已向中亞五國出口汽車4119輛、貨物價值人民幣4.9億元，相較同期分別增長了17.8倍和39.6倍。於同時期，寧波市則對中亞出口達13.6億元，相較去年同期增加了69.9%。而機電類產品、電動載人汽車和高新技術產品等則為主要出口產品。

寧波愛科特公司銷售經理張璐指，「中國與中亞地區的雙邊貿易越來越順暢」，我們也與中亞地區的的一些大客戶建立起長期穩定的合作關係。她提到，今年1至4月，該公司「出口到中亞地區的飲水機數量相比去年同期增加有140%，銷售額也增長112%」。

另在進口方面，海關總署還統計，今年前4個月，大陸自中亞五國進口煤、原油、天然氣等能源產品總共324.5億元，佔大陸同期自中亞五國的進口總值55個百分比。此外，大陸自中亞五國進口的農產品也達到25.8億元，增加了42.9%。　

值得注意的是，民營企業已成為大陸與中亞五國進出口貿易中的關鍵，今年前四個月進出口規模佔比超過六成，提升了10.6個百分比，顯示雙邊貿易正逐步增強。

此外，為促進農食產品貿易發展，大陸海關還積極推動中亞國家糧食、水果、油料、乳品、畜牧產品等優質農食產品及客貨運輸華，不僅持續擴大農副產品快速通關「綠色通道」，還一步推廣國際貿易「單一窗口」和「經認證的經營者」（AEO）互認合作。。

大陸商務部發言人束珏婷日前表示，截至今年3月底，「中國對中亞五國直接投資存量超過150億美元，累計完成工程承包營業額639億美元」。

中亞五國與大陸貿易逐步緊密。（新華社）
中亞五國與大陸貿易逐步緊密。（新華社）
重慶汽車出口中亞地區貨值增長近40倍。圖為等待出口中亞的「重慶造」汽車。（重慶海關）
重慶汽車出口中亞地區貨值增長近40倍。圖為等待出口中亞的「重慶造」汽車。（重慶海關）

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