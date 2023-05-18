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內蒙推氫能 扮綠電先鋒

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023首屆中國（內蒙古）氫能論壇暨技術應用展覽會16日在內蒙古自治區首府呼和浩特舉行，該次展覽會共簽約氫能項目5個，簽約金額為185億元人民幣。

中新社報導，這5個氫能項目分別涉及了風電制氫制甲醇項目、綠電捕捉二氧化碳項目、氫燃料電池生產製造項目等。項目地點分別在內蒙古巴彥淖爾、鄂爾多斯、呼和浩特等地。 　　

「氫能是人類的終極能源，對構建清潔、低碳、安全、高效的能源體系，實現雙碳目標意義重大。」內蒙古自治區政協副主席、自治區工商聯主席安潤生表示，未來，內蒙古要加快大型風光基地和源網荷儲、風光制氫等場景項目建設，集中打造風光氫儲產業集群和呼包鄂裝備製造基地。 　　

內蒙古氫能產業協會會長丁文祥介紹，內蒙古是中國大陸主要的能源生產基地，有豐富的煤炭資源、風電和太陽能資源。內蒙古外送電量連續17年領跑中國大陸，新能源發電量達到1191億千瓦時，居全大陸首位。

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