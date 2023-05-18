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中亞百餘種農食產品 開放銷陸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國-中亞峰會將5月18日至19日在陝西省西安市舉行。峰會前夕，大陸海關總署發布，目前中亞國家百餘種農食產品可對中國大陸出口，批准註冊企業超過4000家。（新華社）
中國-中亞峰會將5月18日至19日在陝西省西安市舉行。峰會前夕，大陸海關總署發布，目前中亞國家百餘種農食產品可對中國大陸出口，批准註冊企業超過4000家。（新華社）

據中國大陸海關總署17日消息，目前中亞國家百餘種農食產品可對中國大陸出口，批准註冊企業超過4000家。

中新社報導，大陸海關總署稱，當前正著力於促進中國大陸同中亞五國貿易暢通。積極推動大陸與中亞毗鄰國家公路口岸恢復客貨運輸常態化運行，口岸運力得到大幅釋放，部分口岸過貨量已超過疫情前水平。 　　

此外，大陸海關總署還積極推動中亞國家糧食、水果、油料、乳品、畜牧產品等優質農食產品輸入大陸。為促進農食產品貿易發展，海關持續擴大農副產品快速通關綠色通道，已面向中亞國家開通8條農副產品快速通關綠色通道，實現了公路口岸全覆蓋。 　　

大陸海關總署稱，目前已推動建立動植物檢疫主管部門間合作機制，將致力於維護國門生物安全，加強區域跨境動植物疫情疫病聯防聯控和技術交流，促進更多優質安全的中亞國家農食產品進入中國大陸市場。 　　

中國大陸是中亞國家重要的貿易夥伴。據中方統計，2022年大陸與中亞五國提前實現700億美元貿易目標，今年1-3月貿易額同比增長22%，發展勢頭強勁。2022年，大陸自中亞國家進口農產品、能礦產品同比增長超過50%。

海關 疫情

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