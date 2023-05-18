聯合國預測 上調陸經濟增長

聯合國經濟和社會事務部16日發布《2023年世界經濟形勢與展望》年中更新報告，將2023年世界經濟增長預期從年初預測的1.9%上調至2.3%，將2024年增長預期從2.7%下調至2.5%。

新華社報導，該報告將2023年中國大陸經濟增長預期從年初預測的4.8%上調至5.3%，將美國和歐盟的經濟增長預期分別從0.4%、0.2%上調至1.1%、0.9%。

其他主要經濟體中，2023年日本經濟增長預期低於年初預測；英國和俄羅斯經濟將出現萎縮，但萎縮幅度好於年初預測；巴西經濟增長預期略高於年初預測。

報告認為，2023年世界經濟狀況好於此前預測。

報告預計，2023年發達經濟體將增長1.0%，高於年初預測的0.4%；發展中經濟體將增長4.1%，略高於年初預測的3.9%；最不發達經濟體將增長4.1%，低於年初預測的4.4%，也遠低於實現2030年可持續發展目標所需的7%的年增長率。

報告預計，世界貨物和服務貿易2023年將增長2.3%，高於年初預測。但疫情延宕、地緣政治緊張局勢和貨幣政策緊縮等因素將繼續制約世界貿易增長。

報告認為，受疫情延宕、烏克蘭危機、氣候變化、宏觀經濟形勢變化等因素影響，世界經濟恐將進入長期低增長階段。

而與中國大陸經濟發展息息相關的電力消費情況，向來受到關注，根據中新社報導，中國電力企業聯合會（中電聯）16日發布2023年1-4月電力消費情況：1-4月，大陸全國工業用電量18342億千瓦時，同比增長5.2%，占全社會用電量的比重為65.3%。四大高載能行業用電量均實現正增長，其中建材行業用電量實現較快增長。

中電聯稱，4月份，大陸全國工業用電量4740億千瓦時，同比增長7.7%，占全社會用電量的比重為68.7%。

1-4月，大陸全國製造業用電量13794億千瓦時，同比增長4.5%。其中，四大高載能行業用電量合計7661億千瓦時，同比增長4.1%；高技術及裝備製造業用電量2900億千瓦時，同比增長6.4%；消費品製造業用電量1681億千瓦時，同比增長1.0%；其他製造業行業用電量1552億千瓦時，同比增長7.1%。

4月，大陸全國製造業用電量3680億千瓦時，同比增長7.1%；其中，四大高載能行業用電量合計2003億千瓦時，同比增長3.6%；高技術及裝備製造業用電量788億千瓦時，同比增長13.4%；消費品製造業用電量474億千瓦時，同比增長8.4%；其他製造業行業用電量415億千瓦時，同比增長12.5%。