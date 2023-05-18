青年失業率攀高 陸4政策搶救

當前大陸青年失業問題嚴峻，大陸官方數據顯示，4月城鎮調查失業率為5.2%，但其中16至24歲的青年失業率已衝至20.4%，創歷史新高，將至的畢業季更將迎來創歷史新高紀錄，1158萬名的大學生，如何避免青年「畢業即失業」，成為官方重大挑戰。大陸發改委發言人孟瑋17日表示，發改委將從擴大需求、為企業紓困、引導基層就業、提供就業扶助等4方面政策著手，改善青年就業環境。

孟瑋表示，大家近期都十分關注就業問題，此前大陸國務院辦公室推出「擴、促、兜」施策組合拳，是今年的穩就業政策，意從多方面擴大就業容量、多管道促進大學畢業生等青年就業創業、多層次兜牢民生底線。以此，發改委也將著手從4方面推動相關政策施行。

一是穩固就業的經濟基礎。孟瑋強調，解決就業問題，根本上還是要靠發展，因此將通過恢復和擴大需求，提升經濟發展以帶動就業能力，包含加快實施「十四五」規畫102項重大工程，積極吸引民間資本參與基礎設施、電信、能源等領域建設，支持外貿企業開拓市場，穩住外貿基本盤。

二是穩定和擴大市場化就業空間。孟瑋表示，企業是吸納就業的重要載體，將一手抓助企紓困，落實階段性稅費優化政策，支持中小微企業融資作用，健全中小企業服務體系，著力為企業降成本、減負擔；另一手抓產業發展，大力發展先進製造業集群、國家戰略性新興產業集群，統籌推進傳統產業改造升級和新興產業培育壯大，加快中西部地區和東北地區承接產業轉移示範區建設，藉著產業發展創造更多優質就業崗位。

三是推動基層就業管道更加暢通。孟瑋指出，城鎮化是擴大就業的重要推動力，鄉村振興也為拓展就業空間發揮作用。發改委將推動以縣城為主的新型城鎮化建設，統籌運用各類資金補短板，增強縣城人口、產業、就業綜合承載力；同時，推進鄉村振興，加快培育鄉村主導產業，加強國家農村產業融合發展示範園、返鄉入鄉創業園等平台建設，營造基層就業創業的良好環境。

四是持續抓好困難群體就業協助。孟瑋提到，在重點工程項目和中小型農業農村基礎設施建設領域推廣「以工代賑」方式，可以幫助農村低收入群體、脫貧人口實現就地就近就業增收。發改委將開展搬遷群眾就業幫扶專項行動，增強易地扶貧搬遷安置區和搬遷群眾內生發展動力，確保搬遷群眾穩得住、有就業、逐步能致富。

孟瑋強調，上述等穩就業政策將為大學畢業生拓寬就業管道，同時，發改委還將推動職業技能培訓，促進產訓結合，服務更多大學畢業生掌握適應市場需求的一技之長，以緩解畢業生總量壓力和結構性就業矛盾，穩定和擴大畢業生就業。