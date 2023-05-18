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鄭州至土耳其 航空貨運開通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據河南機場集團消息，土耳其航空一架全貨機當日飛抵鄭州機場，這標誌著鄭州至土耳其伊斯坦堡國際貨運航線順利首航，也將增強鄭州國際航空貨運樞紐的輻射能力。

中新社報導，土耳其是一個橫跨亞歐大陸的國家。此次開通的鄭州至土耳其伊斯坦堡國際貨運航線，計劃每周3班。該航線的開通不僅將增強中土兩國經貿往來，也將帶動河南省與一帶一路沿線國家和地區的經貿往來，同時也將進一步增強鄭州機場對歐洲、非洲、南美洲和中東區域的輻射能力。

為做好國際貨運航線的開通，鄭州機場海關持續暢通航空口岸物流通道，優化口岸營商環境，持續落實7×24小時通關機制，深入推進智慧海關建設，促進貿易便利化和口岸智能化水平不斷優化提升。 　　

今年以來，河南機場集團在持續完善國際貨運航線網路布局的同時，積極引進國內外貨運航空公司，與貨運代理企業、重點貿易商等強強聯合，實現航空貨運上下游企業協同發展。 　　

河南機場集團相關負責人介紹，鄭州機場還將新開鄭州至韓國首爾、泰國曼谷、菲律賓馬尼拉等國際貨運航線，助推鄭州國際航空貨運樞紐高質量發展。

南機場 鄭州 航線

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