新能源汽車下鄉 廣設充電設施

根據大陸國家發展改革委消息，大陸國家發展改革委、國家能源局近日印發《關於加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》，提出創新農村地區充電基礎設施建設運營維護模式，支持農村地區購買使用新能源汽車。

根據中國汽車工業協會統計，今年前4個月，新能源汽車產銷量分別達到229.1萬輛和222.2萬輛，年增42.8%。從月度走勢看，大陸新能源汽車產銷量增速呈現開低走高、不斷加快的態勢；前2個月新能源汽車產銷量分別增長16.3%、20.8%；3月產銷量分別增長44.8%、34.8%；4月產銷量均增長1.1倍。

新華社報導，大陸國家發展改革委有關負責人介紹，大陸已建成世界上數量最多、輻射面積最大、服務車輛最全的充電基礎設施體系，但廣大農村地區仍存在公共充電基礎設施建設不足、居住社區充電設施安裝共享難、時段性供需矛盾突出等問題。適度超前建設充電基礎設施，優化新能源汽車購買使用環境，對推動新能源汽車下鄉、引導農村地區居民綠色出行、促進鄉村全面振興具有重要意義。

意見提出，加強公共充電基礎設施布局建設，加快實現適宜使用新能源汽車的地區充電站「縣縣全覆蓋」、充電樁「鄉鄉全覆蓋」。推進社區充電基礎設施建設共享，加大充電網絡建設運營支持力度，推廣智能有序充電等新模式，提升充電基礎設施運維服務體驗。

意見明確，加快新能源汽車在縣鄉黨政機關、學校、醫院等單位的推廣應用，因地制宜提高公務用車中新能源汽車使用比例。

此外，鼓勵有條件的地方加大對公交、道路客運、出租汽車、執法、環衞、物流配送等領域新能源汽車應用支持力度。同時，提供多元化購買支持政策。鼓勵有條件的地方對農村戶籍居民在戶籍所在地縣域內購買新能源汽車，給予消費券等支持。鼓勵有關汽車企業和有條件的地方對淘汰低速電動車購買新能源汽車提供以舊換新獎勵。加大農村地區汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。