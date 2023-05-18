快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海南自貿港 零關稅進口貨值163億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

海南自貿港「零關稅」三張清單正持續擴容增效，釋放政策紅利。根據海口海關消息，自2020年12月首張零關稅清單落地實施至今年4月底，海關累計監管零關稅進口貨值約163.56億元（人民幣，下同），為企業減免稅款超29.03億元。

中新社報導，海南自貿港確立「一負三正」四張零關稅清單，目前自用生產設備零關稅負面清單、交通工具及遊艇零關稅正面清單、原輔料零關稅正面清單已經公布，島內居民消費進境商品正面清單尚未公布。

海關介紹，零關稅三張清單實施以來，進口享惠商品已覆蓋基礎設施建設、加工製造、研發設計等重點行業領域，對推動產業聚集發揮積極作用。 　　

近日，海南中遠海運能源運輸有限公司大型油輪「連楊湖」輪入籍中國洋浦港，成為企業首艘享受海南自貿港零關稅政策進口的船舶，免稅金額約6000萬元。據海南洋浦國際投資諮詢有限公司港航物流部招商經理周思佳介紹，目前洋浦共有40艘運輸船舶享受零關稅進口優惠政策，進口船舶總值超39億元，為企業節省購船成本超23%，吸引部分中資、非五星旗（船舶）回歸。 　據瞭解，海南自貿港交通工具及遊艇零關稅正面清單已涵蓋多功能乘用車、多用途貨車、滑翔機、直升機、貨運飛機、遊艇、帆船、集裝箱船、甲板貨船、散貨船、成品油船等多類交通工具。 　　

「從免稅幾百萬的勞斯萊斯庫里南，到價格親民的拖掛房車，可落地的零關稅汽車車型越來越多。」凱沃國際貿易（海南）有限公司董事長李澤源說，如今客戶選擇範圍越來越大，房車、會展車、旅遊車、婚慶車市場需求正逐步得到滿足。 　　海口海關關稅處副處長黎靈述表示，海關將持續推動零關稅三張清單擴大體量，為全島封關運作開展更高水平壓力測試做好充分準備。

海關 遊艇

延伸閱讀

港珠澳大橋 進出口破6千億元

台中市府提海岸九大旗艦計畫 先規畫遊艇港

台灣人謊稱免稅品寄回國 日本海關沒轍

台灣遊客爽買1億竟不補稅「直接離境」 日本海關急追討

相關新聞

人民幣貶破7關卡

時隔五個多月，離岸、在岸人民幣對美元匯率昨（17）日雙雙貶破「7」整數關口。專家分析指出，短期內人民幣「破7」態勢或將持...

陸70城新屋價 連跌12個月

路透依據大陸國家統計局昨（17）日公布數據測算，今年4月大陸70個大中城市新建商品住宅價格指數年降0.2％，連降12個月...

貴州蔬菜熱銷大灣區 前進東南亞

對於粵港澳大灣區的民眾來說，貴州不僅是避暑勝地，還是「菜籃子」優選之一。

聯合國預測 上調陸經濟增長

聯合國經濟和社會事務部16日發布《2023年世界經濟形勢與展望》年中更新報告，將2023年世界經濟增長預期從年初預測的1...

海南自貿港 零關稅進口貨值163億人民幣

海南自貿港「零關稅」三張清單正持續擴容增效，釋放政策紅利。根據海口海關消息，自2020年12月首張零關稅清單落地實施至今...

新能源汽車下鄉 廣設充電設施

根據大陸國家發展改革委消息，大陸國家發展改革委、國家能源局近日印發《關於加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦