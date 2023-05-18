海南自貿港 零關稅進口貨值163億人民幣

海南自貿港「零關稅」三張清單正持續擴容增效，釋放政策紅利。根據海口海關消息，自2020年12月首張零關稅清單落地實施至今年4月底，海關累計監管零關稅進口貨值約163.56億元（人民幣，下同），為企業減免稅款超29.03億元。

中新社報導，海南自貿港確立「一負三正」四張零關稅清單，目前自用生產設備零關稅負面清單、交通工具及遊艇零關稅正面清單、原輔料零關稅正面清單已經公布，島內居民消費進境商品正面清單尚未公布。

海關介紹，零關稅三張清單實施以來，進口享惠商品已覆蓋基礎設施建設、加工製造、研發設計等重點行業領域，對推動產業聚集發揮積極作用。

近日，海南中遠海運能源運輸有限公司大型油輪「連楊湖」輪入籍中國洋浦港，成為企業首艘享受海南自貿港零關稅政策進口的船舶，免稅金額約6000萬元。據海南洋浦國際投資諮詢有限公司港航物流部招商經理周思佳介紹，目前洋浦共有40艘運輸船舶享受零關稅進口優惠政策，進口船舶總值超39億元，為企業節省購船成本超23%，吸引部分中資、非五星旗（船舶）回歸。 據瞭解，海南自貿港交通工具及遊艇零關稅正面清單已涵蓋多功能乘用車、多用途貨車、滑翔機、直升機、貨運飛機、遊艇、帆船、集裝箱船、甲板貨船、散貨船、成品油船等多類交通工具。

「從免稅幾百萬的勞斯萊斯庫里南，到價格親民的拖掛房車，可落地的零關稅汽車車型越來越多。」凱沃國際貿易（海南）有限公司董事長李澤源說，如今客戶選擇範圍越來越大，房車、會展車、旅遊車、婚慶車市場需求正逐步得到滿足。 海口海關關稅處副處長黎靈述表示，海關將持續推動零關稅三張清單擴大體量，為全島封關運作開展更高水平壓力測試做好充分準備。