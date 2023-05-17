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宋濤：台商應加大投資布局 緊緊把握大陸新發展機遇

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席王滬寧與參與台企聯會員代表大會的台商們合影留念。記者賴錦宏/攝影
中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席王滬寧與參與台企聯會員代表大會的台商們合影留念。記者賴錦宏/攝影

大陸國台辦主任宋濤在台企聯第六屆會長就職典禮時表示，台商台企要按大陸經濟發展需要，發揮在電子信息、精密機械、生物科技、精緻農業、現代服務業等領域優勢，加快轉型升級，加大投資布局，緊緊把握大陸新一波發展機遇，才能塑造新動能新優勢。

宋濤表示，堅決反對台獨分裂行徑，堅定的維護和推動兩岸關係和平發展。當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰敗兩種道路兩種前景的選擇。台商是兩岸關係和平發展的參與者，推動者和受益者，對台海和平穩定有強烈期盼，也負有重要責任。應動兩岸關係和平發展，推進「祖國統一」進程，積極行動。

其次，堅定紮根大陸發展信心，積極參與大陸高質量發展。當前世界經濟不穩定性不確定性因素增多，大陸經濟運行重回擴張區間實現良好開局，在世界主要經濟體中表現亮眼。廣大台胞台企在大的發展機會更多，空間更大，會有更好的發展。

第三，致力促進兩岸交流合作，引導兩岸同胞同心同行，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的主流民意。去年以來，大陸順應兩岸同胞民意所向，積極推動恢復兩岸交流往來正常化常態化。積極協助解決部分台灣出口食品企業在大陸註冊問題，恢復台灣冰鮮白帶魚竹筴魚輸入大陸。著力為台商前景發展營造良好環境，持續落實落細惠台利民政策措施。

大陸全國台企聯會員代表大會暨第六屆會長、監事長就職典禮十七日下午在北京人民大會堂小禮堂舉行。李政宏、黃明智雙雙連任總會長、監事長。駐會常務副會長仍由程金中擔任。連任總會長的李政宏因確診新冠肺炎缺席。工作人員透露，參加本屆大會的台商會長中，「好幾位都確診」。

黃明智表示，當選監事長備感榮耀，又覺責任重大。當牢記為廣大台商服務，促進兩岸交流合作，促進兩岸和平發展服務，當不負重望，不負重托。

台企聯榮譽會長郭山輝代李政宏發言稱，面對複雜多變的兩岸關係，台商要牢牢把握大勢，堅持「九二共識」，團結台企聯和台商，反對台獨，台海和平穩定是台商安身立命的保障。未來將加大紐帶橋梁作用，為兩岸青年合作搭橋，加大兩岸青年合作基地和示範點，增加民族認同感，傾注更多心力。

宋濤、大陸海協會長張志軍、民政部副部長張春生等人參加典禮。大陸全國政協主席王滬寧會後與全體台商合影，進場時曾走到前排與台商們揮手致意，但未發表講話。

大陸國台辦主任宋濤將台企聯會長印信授予新任會長。當選的李政宏確診缺席，由榮譽會長王屏生代領。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦主任宋濤將台企聯會長印信授予新任會長。當選的李政宏確診缺席，由榮譽會長王屏生代領。記者賴錦宏/攝影
中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席王滬寧與參與台企聯會員代表大會的台商們揮手致意。記者賴錦宏/攝影
中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席王滬寧與參與台企聯會員代表大會的台商們揮手致意。記者賴錦宏/攝影

台商 宋濤

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