宋濤：台商應加大投資布局 緊緊把握大陸新發展機遇

大陸國台辦主任宋濤在台企聯第六屆會長就職典禮時表示，台商台企要按大陸經濟發展需要，發揮在電子信息、精密機械、生物科技、精緻農業、現代服務業等領域優勢，加快轉型升級，加大投資布局，緊緊把握大陸新一波發展機遇，才能塑造新動能新優勢。

宋濤表示，堅決反對台獨分裂行徑，堅定的維護和推動兩岸關係和平發展。當前兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰敗兩種道路兩種前景的選擇。台商是兩岸關係和平發展的參與者，推動者和受益者，對台海和平穩定有強烈期盼，也負有重要責任。應動兩岸關係和平發展，推進「祖國統一」進程，積極行動。

其次，堅定紮根大陸發展信心，積極參與大陸高質量發展。當前世界經濟不穩定性不確定性因素增多，大陸經濟運行重回擴張區間實現良好開局，在世界主要經濟體中表現亮眼。廣大台胞台企在大的發展機會更多，空間更大，會有更好的發展。

第三，致力促進兩岸交流合作，引導兩岸同胞同心同行，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的主流民意。去年以來，大陸順應兩岸同胞民意所向，積極推動恢復兩岸交流往來正常化常態化。積極協助解決部分台灣出口食品企業在大陸註冊問題，恢復台灣冰鮮白帶魚竹筴魚輸入大陸。著力為台商前景發展營造良好環境，持續落實落細惠台利民政策措施。

大陸全國台企聯會員代表大會暨第六屆會長、監事長就職典禮十七日下午在北京人民大會堂小禮堂舉行。李政宏、黃明智雙雙連任總會長、監事長。駐會常務副會長仍由程金中擔任。連任總會長的李政宏因確診新冠肺炎缺席。工作人員透露，參加本屆大會的台商會長中，「好幾位都確診」。

黃明智表示，當選監事長備感榮耀，又覺責任重大。當牢記為廣大台商服務，促進兩岸交流合作，促進兩岸和平發展服務，當不負重望，不負重托。

台企聯榮譽會長郭山輝代李政宏發言稱，面對複雜多變的兩岸關係，台商要牢牢把握大勢，堅持「九二共識」，團結台企聯和台商，反對台獨，台海和平穩定是台商安身立命的保障。未來將加大紐帶橋梁作用，為兩岸青年合作搭橋，加大兩岸青年合作基地和示範點，增加民族認同感，傾注更多心力。