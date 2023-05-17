京瓷擬投入29億美元 押注人工智能等領域尖端芯片組件

集微網消息，京瓷於5月16日宣佈，將在2026年3月之前投資4000億日元（合29億美元）用於半導體相關的生產設施建設，在人工智能和其他領域的尖端芯片組件上押下重注。

據日經亞洲報導，該公司往後三年期間的總體資本支出最高將達到8500億日元，其中4000億日元將用於專注於半導體的核心組件業務。這項為期三年的資本支出計劃將是京瓷有史以來規模最大的資本支出計劃，無論是總體投資還是半導體相關投資。

據悉，京瓷將提高封裝產品的生產能力，以及半導體加工設備的精細陶瓷部件的生產能力。京瓷將於2024年3月在長崎縣開始建設一座新工廠，位於日本南部鹿兒島縣的兩家主要工廠將進行擴建。預計，截止到2026年3月，精細陶瓷零部件的產值將達到2023年3月的1.8倍。

京瓷總裁谷本秀夫表示，「我們需要進行前所未有的投資，以抓住機遇。公司將利用與ChatGPT相關的先進半導體組件的需求發展，另外，還計劃增加汽車電容器的生產，隨著自動駕駛技術的發展，汽車電容器的需求也在增加。」

京瓷將在2025年3月之前停止向消費者銷售智能手機。穀本秀夫解釋說，智能手機市場已經成熟，很難進行創新。公司還將審查其他不盈利的業務，包括太陽能電池板。

（校對/張傑）