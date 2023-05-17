雲價格戰打響！阿里雲之後 騰訊雲降40%移動雲降60%

由阿里雲掀起的雲產品降價，骨牌效應正在顯現。騰訊雲、移動雲16日晚間先後宣布對雲產品降價，最高降幅分別達40%、60%。

科創板日報報導，騰訊雲降價政策將在6月1日正式生效。具體來看，此次降價計畫中，針對部分區域雲伺服器實例特惠時長，騰訊雲價格降幅最高將達40%。

雲網路方面，騰訊雲對負載均衡CLB的LCU費降價18%，對標準型NAT閘道降價15%。

數據庫方面，騰訊雲數據庫TDSQL-C serverless全新發布資源包付費模式，刊例價對比同規格包年包月產品降幅高達25%。

雲安全方面，騰訊雲主機安全基礎版將對全網中小企業免費開放，同時免費開放資產管理和一鍵體檢能力。

就在同一天晚上，移動雲也宣布對多款雲產品降價，部分產品線最高降幅達60%。

具體來看，通用入門型雲主機、通用網路優化型雲主機，價格降幅均為60%；雲安全中心降價50%；雲硬碟備份降價50%。移動雲的降價政策將於5月17日正式生效。

值得關注的是，就在4月26日，阿里雲剛剛宣佈史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。而歷史上，阿里雲已經多次降價。

目前，市場正在觀望其他雲廠商是否會跟進此番降價大作戰。雲廠商們價格戰的背後，是大陸雲市場增速正在放緩，廠商們頗有「以價換量」的意味在。

根據IDC最新發布的「中國公有雲服務市場（2022下半年）跟蹤」報告顯示，中國公有雲市場兩大業務——基礎設施即服務（IaaS）以及平台即服務（PaaS），在2022年下半年年增19.0%，跟2021年同期42.9%的增長率相比，出現了顯著下滑。

IDC認為，2022下半年，三年的疫情衝擊對企業用戶在公有雲的投入上帶來負面影響。企業在新增需求的決策和建設周期普遍延長，這在一定程度上阻礙了公有雲整體市場的發展。

有些互聯網公有雲用戶出現自建雲資源池和能力反向輸出的趨勢，為公有雲市場帶來更多變數和挑戰。

當市場增長開始變緩，雲服務廠商之間的競爭毫無疑問地會加劇。

這首先體現在市占上，IDC的報告還顯示，與2022年上半年相比，前五大廠商的市占與排名出現大幅變化。

騰訊首次跌出前三，其IaaS+PaaS市占從11.1%減少到9.9%，排名從第二降至第四；取代其位置的華為雲IaaS+PaaS市占從10.8%增加到12.1%，排名從第三升至第二。

天翼雲IaaS+PaaS市占額從8.9%增加到10.3%，排名從第四升至第三；此外，阿里雲市占排名雖然依舊保持第一，但市占從 36.7%減到 31.9%。

總體而言，雲市場大幅度波動，代表互聯網雲廠商的騰訊跌出前三，電信商開始突飛猛進。

市場增長放緩的行業困境下，雲廠商們正在試圖從AI大模型領域彎道超車。

在阿里雲降價當日，還公布了另外兩個重要決定：一是全面推動產品被集成，二是加速擁抱大模型，並啟動通義千問夥伴計畫。

4月25日，百度公布文心一言首月成績單，同時也宣布將基於該系統升級百度智慧雲六大產品，並和智慧辦公、旅行服務、電商直播、政務服務、金融服務五大行業企業進行聯合研發。

騰訊則是推出新一代高性能計算集群HCC，開啟雲上大模型訓練模式。

作為雲計算領域後來者的字節跳動，也已經開始在雲計算的AI大模型賽道發力。4月18日，火山引擎發布自研DPU等系列雲產品，並推出新版機器學習平台。

火山引擎總裁譚待表示，境內大模型領域的數十家企業，超過七成已經在火山引擎雲上，未來，火山引擎將接入多家大模型深度合作，為企業和消費者提供更豐富的AI應用。