民用無人機 陸制定2國際標準

中國工業和信息化部表示，日前，由中國主導制定的兩項民用無人機領域國際標準ISO 4358：2023「民用多旋翼無人機系統試驗方法」和ISO 24352：2023「輕小型無人機用電動能源系統技術要求」正式發布。

中新社報導，截至目前，中國主導制訂並發布無人機領域國際標準4項，在編國際標準9項。「民用多旋翼無人機系統試驗方法」規定了民用多旋翼無人機系統及部件的試驗方法，適用於民用多旋翼無人機系統及部件的設計、製造、檢測和認證，可直接指導多旋翼無人機研製生產工作。

「輕小型無人機用電動能源系統技術要求」規定了輕小型無人機用電動能源系統的技術要求和試驗方法，能夠為輕小型無人機用電動能源系統的研製、生產和試驗提供參考。

此次發布的兩項國際標準由國際標準化組織航空航天器技術委員會無人機系統分技術委員會（ISO/TC20/SC16）於2020年9月立項，是中國無人機系統標準體系建設工作的重要組成部分，對於規範中國民用無人機具有重要意義。