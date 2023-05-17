智引未來 武漢光博會秀新技術
為期3天的第十九屆「中國光谷」國際光電子博覽會暨論壇（簡稱光博會）16日在武漢開幕，300多家大陸國內外知名企業參展，600多位國際學者、商界領袖參與。
中新社報導，本屆光博會由工業和信息化部、科技部、國家知識產權局、中國科學院、中國貿促會和湖北省人民政府共同舉辦，主題為「光聯萬物 智引未來」，共設置光通信與F5G全光網絡、激光技術與應用、光學與精密光學、光電前沿交叉應用四大展區，展覽面積2萬平方米。
光博會聚焦光電子信息核心產業和前沿應用，重點展示國內外光電子領域新產品、新技術和創新成果。現場，上百項國際國內先進技術、產品在此匯集和發布，其中多項技術成果為首發。
例如，在光電融合和前沿應用領域，紅外高功率全光纖激光器、超快激光器核心器件、量子光芯片等一批關鍵核心技術自主研發最新成果集中發布。
與此同時，肖特、ABB、施耐德電氣等多家國際知名企業首次亮相。光博會還首次推出中小光電企業國際市場推廣服務，幫助中小企業走出國門。
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