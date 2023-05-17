快訊

國民黨今將徵召侯友宜參選總統 郭台銘造勢喊卡

美防長奧斯丁：很快動用總統提撥授權 提供台灣重大軍援

智引未來 武漢光博會秀新技術

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為期3天的第十九屆「中國光谷」國際光電子博覽會暨論壇（簡稱光博會）16日在武漢開幕，300多家大陸國內外知名企業參展，600多位國際學者、商界領袖參與。

中新社報導，本屆光博會由工業和信息化部、科技部、國家知識產權局、中國科學院、中國貿促會和湖北省人民政府共同舉辦，主題為「光聯萬物 智引未來」，共設置光通信與F5G全光網絡、激光技術與應用、光學與精密光學、光電前沿交叉應用四大展區，展覽面積2萬平方米。　　

光博會聚焦光電子信息核心產業和前沿應用，重點展示國內外光電子領域新產品、新技術和創新成果。現場，上百項國際國內先進技術、產品在此匯集和發布，其中多項技術成果為首發。　

例如，在光電融合和前沿應用領域，紅外高功率全光纖激光器、超快激光器核心器件、量子光芯片等一批關鍵核心技術自主研發最新成果集中發布。 　　

與此同時，肖特、ABB、施耐德電氣等多家國際知名企業首次亮相。光博會還首次推出中小光電企業國際市場推廣服務，幫助中小企業走出國門。

武漢

延伸閱讀

MLB／開轟前偷瞄休息室作弊？賈吉澄清：因休息室太吵

小米砍9成35歲以上員工？官方回應了…近5成營收靠海外 「3麻煩」擋不住

武漢服裝秀 把元宇宙「穿」上身

惹議！武漢自助餐收20元押金 用餐沒浪費再退

相關新聞

陸青年失業率20.4% 創歷史新高

大陸國家統計局昨發布四月經濟數據，其中，城鎮調查失業率達百分之五點二，十六至廿四歲的青年失業率更是突破兩成，達到百分之廿...

港珠澳大橋 進出口破6千億元

拱北海關15日對外公布，據該關統計，港珠澳大橋自2018年開通以來，截至今年4月，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值達6...

港府搶人才 大增人才清單至51項

人口老化、出生率下降，移民潮等一波波衝擊，令香港人才短缺出現十七年高位，港府「搶人才」行動也不斷加碼。港府最新宣布，將擴...

發電機一體化 東方風電突破

東方電氣風電股份有限公司（以下簡稱「東方風電」）獨立自主設計開發的首款風力發電機7.XMW平台化半直驅風力發電機，近日順...

民用無人機 陸制定2國際標準

中國工業和信息化部表示，日前，由中國主導制定的兩項民用無人機領域國際標準ISO 4358：2023「民用多旋翼無人機系統...

順豐每周一班 成都至孟買貨運開航

成都市雙流區官方表示，順豐航空成都至孟買國際貨運航線15日正式開通。該航線每周一班，當天往返。每周可為成都往返孟買提供超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦