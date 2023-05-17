北京環球度假區 帶旺旅遊消費

北京旅遊市場近期持續火熱，環球度假區是眾多遊客的必打卡之地。多家旅遊平台發布的「五一」大陸景區熱度榜單中，北京環球度假區頻頻上榜。開園一年多以來，環球度假區如同一塊磁石，帶動北京旅遊消費增長，帶旺周邊生活服務業。

「玩了兩個項目，看了三場演出，轉了所有七個景區，人不少，但體驗很棒！」日前，上海遊客胡婧一家人來到孩子心心念念的北京環球度假區，一家人在「功夫熊貓蓋世之地」和「小黃人樂園」停留了最長時間。北京市民牛晶晶陪著「五一」來京旅遊的山東老家親戚，早上6時就來到城市大道等候安檢，9時開園時，成為最早入園的遊客，迅速打卡了兩個熱門項目後，在園內玩了一整天。

根據園區資料，今年以來，北京環球影城指定1.5日門票、2日聯票銷售量同比增長近5倍，「酒店+門票」套餐產品增長228%。京外地區遊客占比達一半以上，愈來愈多的遊客選擇在園區開啟多日假期，享受深度遊玩的沉浸式體驗。

晚上7時，全聚德環球城市大道店前已排起長隊，等位要半個小時左右。門店總經理徐金寶感慨，由於外地遊客激增，這個「五一」他度過了近年來最繁忙的節假日，門店屢創開店以來的單日銷售額紀錄，單日客流比平時的周末多了一倍。

伴隨著龐大客流湧入，北京環球度假區對周邊生活服務產業起到了消費帶動作用，酒店民宿、餐飲外賣、計程車網約車、按摩推拿等，成為增長明顯的品類。自開園以來，在北京環球度假區的帶動下，2021年北京通州區文化、體育和娛樂業收入，同比增367.4%，2022年同比增長60%。