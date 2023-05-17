快訊

國民黨今將徵召侯友宜參選總統 郭台銘造勢喊卡

美防長奧斯丁：很快動用總統提撥授權 提供台灣重大軍援

北京環球度假區 帶旺旅遊消費

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京環球度假區的火爆人氣，為環球城市大道的商戶帶來旺盛客流。圖／本報北京傳真
北京環球度假區的火爆人氣，為環球城市大道的商戶帶來旺盛客流。圖／本報北京傳真

北京旅遊市場近期持續火熱，環球度假區是眾多遊客的必打卡之地。多家旅遊平台發布的「五一」大陸景區熱度榜單中，北京環球度假區頻頻上榜。開園一年多以來，環球度假區如同一塊磁石，帶動北京旅遊消費增長，帶旺周邊生活服務業。

「玩了兩個項目，看了三場演出，轉了所有七個景區，人不少，但體驗很棒！」日前，上海遊客胡婧一家人來到孩子心心念念的北京環球度假區，一家人在「功夫熊貓蓋世之地」和「小黃人樂園」停留了最長時間。北京市民牛晶晶陪著「五一」來京旅遊的山東老家親戚，早上6時就來到城市大道等候安檢，9時開園時，成為最早入園的遊客，迅速打卡了兩個熱門項目後，在園內玩了一整天。

根據園區資料，今年以來，北京環球影城指定1.5日門票、2日聯票銷售量同比增長近5倍，「酒店+門票」套餐產品增長228%。京外地區遊客占比達一半以上，愈來愈多的遊客選擇在園區開啟多日假期，享受深度遊玩的沉浸式體驗。

晚上7時，全聚德環球城市大道店前已排起長隊，等位要半個小時左右。門店總經理徐金寶感慨，由於外地遊客激增，這個「五一」他度過了近年來最繁忙的節假日，門店屢創開店以來的單日銷售額紀錄，單日客流比平時的周末多了一倍。

伴隨著龐大客流湧入，北京環球度假區對周邊生活服務產業起到了消費帶動作用，酒店民宿、餐飲外賣、計程車網約車、按摩推拿等，成為增長明顯的品類。自開園以來，在北京環球度假區的帶動下，2021年北京通州區文化、體育和娛樂業收入，同比增367.4%，2022年同比增長60%。

北京 酒店 家人

延伸閱讀

五月天北京開唱 讓大陸官方驚覺「黃牛」的猖獗

北京今天最高溫已達36度 今年夏天會「熱哭」嗎？

菲律賓軍艦坐灘仁愛礁24年 傳北京不忍了「準備強行拖走」

北京人大附中傳學生持刀傷人致2死 官方封鎖訊息

相關新聞

陸青年失業率20.4% 創歷史新高

大陸國家統計局昨發布四月經濟數據，其中，城鎮調查失業率達百分之五點二，十六至廿四歲的青年失業率更是突破兩成，達到百分之廿...

港珠澳大橋 進出口破6千億元

拱北海關15日對外公布，據該關統計，港珠澳大橋自2018年開通以來，截至今年4月，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值達6...

港府搶人才 大增人才清單至51項

人口老化、出生率下降，移民潮等一波波衝擊，令香港人才短缺出現十七年高位，港府「搶人才」行動也不斷加碼。港府最新宣布，將擴...

發電機一體化 東方風電突破

東方電氣風電股份有限公司（以下簡稱「東方風電」）獨立自主設計開發的首款風力發電機7.XMW平台化半直驅風力發電機，近日順...

民用無人機 陸制定2國際標準

中國工業和信息化部表示，日前，由中國主導制定的兩項民用無人機領域國際標準ISO 4358：2023「民用多旋翼無人機系統...

順豐每周一班 成都至孟買貨運開航

成都市雙流區官方表示，順豐航空成都至孟買國際貨運航線15日正式開通。該航線每周一班，當天往返。每周可為成都往返孟買提供超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦