大陸房地產市場復甦 上冷下熱

中國房地產業上下游在復甦回暖過程中出現分化趨勢。據中國國家統計局16日發布的數據顯示，1-4月份，中國房地產開發投資3兆5514億元（人民幣，下同），同比下降6.2%，降幅較1-3月份擴大0.4個百分點。同時，1-4月份，房屋新開工面積同比下降21.2%，房地產開發企業房屋施工面積同比下降5.6%。

中新社報導，下游銷售端仍在持續改善。官方數據顯示，1-4月份，中國商品房銷售面積37636萬平方米，同比下降0.4%，其中住宅銷售面積增長2.7%。商品房銷售額3兆9750億元，增長8.8%，其中住宅銷售額增長11.8%。

貝殼研究院市場分析師劉麗傑指出，2023年1-4月，大陸全國商品住宅銷售面積、銷售額同比增速較1-3月分別提高了1.3個、4.7個百分點。

1-4月全國新建商品住宅銷售額絕對規模僅低於2021年峰值水平。她認為，今年以來住房支持政策的積極成效持續釋放，居民住房消費信心改善，帶動住房銷售市場回暖。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，近段時間，房地產上下游指標分化狀況持續。

這意味著在多方政策紓困下，特別是各地將促消費擺在更加重要的位置、熱點城市放鬆樓市調控政策等，帶動需求端快速復甦；但是供給端的制約因素在於部分企業風險處置和債務償還，導致開發商整體拿地、開工的積極性較低。

他預計，房地產市場在一季度衝高後小幅回落的走勢，將延續到二季度，房地產市場總體保持平穩，好於去年，這將為未來新模式打造創造空間。