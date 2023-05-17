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陸青年失業率20.4% 創歷史新高

聯合報／ 記者陳宥菘謝守真／綜合報導
中國大陸四月青年失業率高達百分之廿點四，創下新高。圖為北京民營企業徵才會，吸引大量畢業生參與。（中新社）
中國大陸四月青年失業率高達百分之廿點四，創下新高。圖為北京民營企業徵才會，吸引大量畢業生參與。（中新社）

大陸國家統計局昨發布四月經濟數據，其中，城鎮調查失業率達百分之五點二，十六至廿四歲的青年失業率更是突破兩成，達到百分之廿點四，創自二○一八年一月官網有歷史記錄以來最高，青年失業問題嚴峻，官方坦言須加大穩定青年就業。此外，大陸四月工業、零售及投資等數據皆不如預期，尤以工業增加值年增僅百分之五點六最差，顯示經濟復甦動力不足。

大陸青年失業問題嚴重，據大陸人社部統計，今年大學畢業生人數將達一一五八萬人，創歷史新高，青年失業率數字不斷攀升，如何避免青年「畢業即失業」，成為官方重大挑戰。

就大陸青年失業問題，大陸統計局發言人付凌暉昨坦言，目前大陸就業結構性問題仍突出，青年失業率仍居高不下。政府相關部門正積極針對青年失業問題，推出就業協助政策，相信青年就業形勢會逐步改善。

香港經濟日報引述市場人士分析，經濟表現仍然疲弱加上青年失業率偏高，宏觀經濟政策需加強，特別是對青年就業的政策支持。

中泰證券首席分析師楊暢指出，青年失業率較三月進一步上升，考慮到六至七月的畢業季有可能會加劇青年就業壓力，政策仍需加強支持青年就業者。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威也指出，大陸青年失業率突破百分之廿，令人擔憂，青年需要更多支持措施。

大陸統計局昨並發布，四月大陸全國規模以上工業增加值年增百分之五點六；社會消費品零售總額為人民幣三點四九兆元，年增百分之十八點四。

彭博報導分析，工業增加值及社會消費品零售數據在四月表現皆不如預期。付凌暉回應，目前工業生產還面臨不少困難，一是國際形勢複雜嚴峻，世界經濟復甦放緩，外需收縮對工業生產影響會逐漸顯現；二是工業企業面臨工業品出廠價格下降、成本上升等問題。

針對大陸經濟是否已出現通貨緊縮？付凌暉指出，今年以來，大陸ＣＰＩ漲幅總體上是回落的，但ＣＰＩ走低主要是階段性因素影響，並不存在通縮。

青年 失業

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