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順豐每周一班 成都至孟買貨運開航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

成都市雙流區官方表示，順豐航空成都至孟買國際貨運航線15日正式開通。該航線每周一班，當天往返。每周可為成都往返孟買提供超100噸的航空運力，將服務於電子產品、汽車配件、紡織品、機械設備等貨物的跨境運輸。 　

中新社報導，「此次去程航班共載貨48噸，為普通日用品及電子產品等」。順豐航空相關負責人表示，順豐航空已在成都雙流國際機場開通了飛往尼泊爾加德滿都、越南河內、韓國首爾、孟加拉國達卡、巴基斯坦拉合爾、印度德里等地的國際貨運航線。

近年來多家航空企業密集布局成都至印度國際貨運航線。

成都雙流國際機場海關提供的數據顯示，2022年四川和印度的進出口貨值達238.92億元人民幣。 　　

這名負責人表示，順豐航空在成都佈局的印度航線分別連通印度北部、東南部、西部的中心城市，實現三線齊驅，不斷拓寬成都至南亞的進出口物流渠道。

截至目前，成都雙流國際機場在飛貨運航線達25條，基本形成通達歐洲、北美、亞洲的貨運骨干航線網絡。今年1月至4月，該機場實現貨郵吞吐量16.86萬噸，居中國西南地區首位。

航線 印度 機場

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