發電機一體化 東方風電突破

東方電氣風電股份有限公司（以下簡稱「東方風電」）獨立自主設計開發的首款風力發電機7.XMW平台化半直驅風力發電機，近日順利通過型式試驗，各項試驗結果與設計吻合，指標優良。此舉意味著該型風力發電機的研製取得圓滿成功，也標誌著東方風電在發電機一體化設計領域取得重大突破。

7.XMW平台化半直驅風力發電機的設計，充分兼顧平台化相容性，採用系統匹配設計理念開發，從整機協同研發著手，以傳動鏈高度集成為基礎，以電氣鏈部套成本最優為原則，保證發電機可靠性、經濟性的同時，兼顧不同風場氣候條件和風資源狀況。

在電氣性能參數匹配、電氣系統一體化仿真、諧波及高頻附加損耗抑制、結構緊湊化、高效冷卻、軸電壓防治等方面，進行了創新設計，實現關鍵部件設計參數合理匹配、降低電氣系統整體成本，提高機組運行的可靠性。

東方風電總部位於四川省德陽市。為了該型風力發電機的研製，東方風電研發團隊全力攻堅，電磁、結構、強度、散熱等各領域工程師緊密協同，從設計到通過型式試驗，歷時10餘天。該型風力發電機的成功研製，將進一步提升東方風電整機綜合競爭力。