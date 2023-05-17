港珠澳大橋 進出口破6千億元

拱北海關15日對外公布，據該關統計，港珠澳大橋自2018年開通以來，截至今年4月，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口總值達6220.5億元（人民幣，下同），經大橋進出口貨物所涉及的國家（地區）由2018年的105個增加至235個。

中新社報導，港珠澳大橋作為連接粵港澳三地的跨境大通道，極大地便利了粵港澳大灣區的經貿往來，促進了粵港澳大灣區的高質量發展。

珠海市振盟肉禽有限公司經理陳兆倫表示：「自從冰鮮禽肉納入港珠澳大橋供港的鮮活食品品種之後，我們不用再繞道深圳，僅運輸費一年就能節省70餘萬元，而且產品愈來愈受到香港市場歡迎，現在我們每天都有約22噸左右的冰鮮禽肉供港」。

拱北海關所屬港珠澳大橋海關相關負責人表示，為保障出口農食產品等商品有效供給，大橋海關開闢「綠色通道」，給予提前審單、優先檢查、快查快放的通關便利措施，支持供港澳農食產品搶鮮通關。

貨物通關快是企業在港珠澳大橋珠海公路口岸通關的普遍感受，大橋口岸的便利吸引了眾多企業在此開展進出口業務。蘇州匯川技術有限公司進口業務處處長吳玉瑩說，「我們當時抱著試試看的心態選擇了港珠澳大橋，發現這裡的通關速度快、服務優、效率高，充分保障了進口物料及時投產」。

此外，依據拱北海關統計，今年前4個月，經港珠澳大橋珠海公路口岸通過海關跨境電商管理平台出口貨物價值達184.3億元，同比增長194.7%；其中，對一帶一路沿線國家出口跨境電商貨物71.1億元，同比增長84.9%。

港珠澳大橋海關副關長劉彥君表示，該關將以智慧海關為抓手，持之以恒優化口岸營商環境，在創新監管模式、提升跨境貿易便利化水平、培育外貿發展新動能、加大科技裝備系統應用等方面持續發力，助推港珠澳大橋經貿新通道建設，實現大橋物流「快進快出」、「大進大出」和「優進優出」，更好服務外貿高質量發展。