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鍾南山：大陸約有12億人感染過新冠 目前保護力已減弱

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國工程院院士鐘南山表示，很多新冠患者仍未意識到及時用藥的重要性。他強調，第一時間給予感染者及時藥物治療，能大幅降低死亡率。（中新社）
中國工程院院士鐘南山表示，很多新冠患者仍未意識到及時用藥的重要性。他強調，第一時間給予感染者及時藥物治療，能大幅降低死亡率。（中新社）

大陸「五一」長假期間部分地區新冠疫情再起。中國工程院院士鍾南山指出，經檢測，大陸相當多人出現對應新冠病毒的抗體增高情況（包含有症狀與無症狀者），預估大陸約有八成五民眾曾感染過新冠病毒，相當於11至12億人。他強調，下一步應對新冠病毒，需要持續研發新疫苗和及時給予藥物治療。

據央視新聞報導，鍾南山分析，依據相關實驗室研究和新加坡等地的實地研究，經過群體免疫和疫苗接種後，在實驗室中能產生約4個月的綜合抗體；而從細胞免疫角度來看，殺死病毒約有1至2個月時間，因此能有6個月左右的保護期；然而面對XBB變異株，其保護力可能會減弱。「從去年12月算起，實際看現在已經是到了這個時間了。」

中國大陸前一波新冠病毒大規模感染是在去年底。

XBB系列變異株是一種Omicron重組變異株，其傳播力和免疫逃脫能力皆高於早期流行的Omicron變異株，是目前全球的主要流行變種病毒。鍾南山表示，目前廣州主要流行的新冠病毒為XBB1.9.1。廣州市發熱門診的數據顯示，在接受檢測的發熱病人裡，有兩至兩成五是新冠病毒感染者。

針對下一階段該如何應對新冠病毒感染，鍾南山認為，不只要研發能覆蓋XBB變異株的疫苗。此外，對於新冠感染者及時給予藥物治療，可大幅降低死亡率。

值得注意的是，大陸第一款mRNA新冠疫苗本月13日已於河北石家莊市進行接種，未來該疫苗將在大陸各地陸續開始免費接種。

據中新社報導，石藥集團mRNA疫苗所使用的關鍵原料及輔料，如核心脂質及mRNA製備用的帽子類似物等均是由石藥集團生產。

新冠疫苗 鍾南山 Omicron

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