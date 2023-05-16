國際綠建大會 建築機器人成亮點

第十九屆國際綠色建築與建築節能大會暨新技術與產品博覽會及第十屆中國（瀋陽）國際現代建築產業博覽會15日在瀋陽開幕。

中新社報導，國際綠建大會是中國住建領域頂級會展活動。本屆大會以「推廣綠色智能建築，促進城市低碳更新」為主題，是歷屆大會中專題論壇最多、涉及範圍最廣的一次。展覽首日，大陸全國百餘家頂尖企業展示了在綠色低碳建築、新型建築工業化、綠色建材等方面的新技術、新工藝、新產品。展覽現場注重場景化應用、浸入式體驗，搭建了綠色宜居住房樣板間及建築機器人、全屋智能家居等可供參觀者現實模擬、互動體驗的展品。

在瀋陽騰越企業展台，展出了在混凝土施工、室內裝修施工、地坪工程等工序應用的8款建築機器人。在中建八局展台也展出了無人運輸叉車、實測實量機器人等5款新型建築施工機器人。

「智能化手段正在推動著建築行業提質降本」。據企業相關負責人介紹，以抹灰機器人為例，全面推廣後預計可以節約60%的人工，成本能降低三分之一。

建築機器人帶來的便利施工，也給傳統的工程企業帶來了數字化挑戰。展會上，慧築雲——建築產業互聯網平台準備了包括企業經營智能看板在內的十多個互動屏幕，並安排專家級講師做現場互動式講解，使觀眾在互動屏幕前體驗到工程企業的數字化轉型。

據悉，大會將召開50餘場會議，20多位院士大師、500位國內外知名學者專家、數千餘名參展企業代表齊聚，共話綠色建築產業未來。大會將持續至5月17日。